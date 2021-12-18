https://tr.sputniknews.com/20211218/apple-turkiyeden-yeni-zam-1051885097.html

Apple Türkiye'den yeni zam

Apple Türkiye'den yeni zam

Kasım ayının başından bu yana yüzde 72 artış gösteren dolar kuru ithal ürünlere zam olarak yansıyor. Son olarak Apple Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T09:45+0300

2021-12-18T09:45+0300

2021-12-18T09:44+0300

ekonomi

apple

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dolar/tl

fiyat

fiyat artışı

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Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada App Store'daki uygulamalara kur zammı geleceğini açıklamıştı. Apple'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti;"Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz.”Yapılan zam sonrasında yeni fiyatlar şu şekilde:

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apple, dolar, zam, dolar/tl, fiyat, fiyat artışı