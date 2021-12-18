Apple Türkiye'den yeni zam

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada App Store'daki uygulamalara kur zammı geleceğini açıklamıştı. Apple'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti;"Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz.”Yapılan zam sonrasında yeni fiyatlar şu şekilde:
Kasım ayının başından bu yana yüzde 72 artış gösteren dolar kuru ithal ürünlere zam olarak yansıyor. Son olarak Apple Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı. Geçtiğimiz ay 24 bin liradan başlayan Macbook Pro'nun başlangıç fiyatı 39.999 TL'ye yükseldi.
Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada App Store'daki uygulamalara kur zammı geleceğini açıklamıştı.
Apple'dan yapılan açıklamada şöyle denilmişti;
"Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz.”
Yapılan zam sonrasında yeni fiyatlar şu şekilde:
iPhone 13 128GB: 21.499 TL
iPhone 13 256GB: 23.499 TL
iPhone 13 512GB: 27.499 TL
iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL
iPhone 13 Pro 128GB: 28.999 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 30.999 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 34.999 TL
iPhone 13 Pro 1TB : 38.999 TL
iPhone 13 Pro Max 128GB: 31.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 33.999 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 37.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.999 TL
Macbook Air M1 - 8 GB - 256 GB: 19.999,00 TL
Macbook Pro M1 Pro - 16 GB - 512 GB: 39.999,00 TL
Macbook Pro 16 İnch M1 Pro - 16 GB - 512 GB: 49.999,00 TL