https://tr.sputniknews.com/20211218/aselsan-katara-acildi-aselsan-qatar-markasi-tescil-edildi-1051890347.html
ASELSAN, Katar'a açıldı: 'aselsan QATAR' markası tescil edildi
ASELSAN, Katar'a açıldı: 'aselsan QATAR' markası tescil edildi
ASELSAN, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, 'aselsan QATAR' markasını tescil ettirdi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T14:29+0300
2021-12-18T14:29+0300
2021-12-18T14:28+0300
türkiye
aselsan
marka
tescil
türk patent ve marka kurumu
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Türk savunma sanayi şirketi Aselsan, Katar’a açıldı. Merkezi Ankara’da olan Aselsan, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, 'aselsan QATAR' markasını tescil ettirdi.Söz konusu markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu’nun resmi Marka İlan Bülteni’nde yayınlandı.CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, söz konusu marka başvurusu ve tescilini, ASELSAN’ın Katar’a yönelik faaliyetlerini Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, ASELSAN’ın marka başvuru ve tescili hakkında bilgi talep etti.Tanal önergesinde, ASELSAN’ın Katar Devleti’nde faaliyet gösterebilmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescil ettirdiği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.MKE'den Katar Milli Günü kutlamasıMakine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Katar Milli Günü'nü kutladı.
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aselsan, marka, tescil, türk patent ve marka kurumu
ASELSAN, Katar'a açıldı: 'aselsan QATAR' markası tescil edildi
ASELSAN, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, 'aselsan QATAR' markasını tescil ettirdi.
Türk savunma sanayi şirketi Aselsan, Katar’a açıldı. Merkezi Ankara’da olan Aselsan, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, 'aselsan QATAR' markasını tescil ettirdi.
Söz konusu markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu’nun resmi Marka İlan Bülteni’nde yayınlandı.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, söz konusu marka başvurusu ve tescilini, ASELSAN’ın Katar’a yönelik faaliyetlerini Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, ASELSAN’ın marka başvuru ve tescili hakkında bilgi talep etti.
Tanal önergesinde, ASELSAN’ın Katar Devleti’nde faaliyet gösterebilmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescil ettirdiği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.
MKE'den Katar Milli Günü kutlaması
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Katar Milli Günü'nü kutladı.