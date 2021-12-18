https://tr.sputniknews.com/20211218/aselsan-katara-acildi-aselsan-qatar-markasi-tescil-edildi-1051890347.html

ASELSAN, Katar'a açıldı: 'aselsan QATAR' markası tescil edildi

ASELSAN, Katar'a açıldı: 'aselsan QATAR' markası tescil edildi

ASELSAN, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, 'aselsan QATAR' markasını tescil ettirdi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T14:29+0300

2021-12-18T14:29+0300

2021-12-18T14:28+0300

türkiye

aselsan

marka

tescil

türk patent ve marka kurumu

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Türk savunma sanayi şirketi Aselsan, Katar’a açıldı. Merkezi Ankara’da olan Aselsan, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, 'aselsan QATAR' markasını tescil ettirdi.Söz konusu markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu’nun resmi Marka İlan Bülteni’nde yayınlandı.CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, söz konusu marka başvurusu ve tescilini, ASELSAN’ın Katar’a yönelik faaliyetlerini Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, ASELSAN’ın marka başvuru ve tescili hakkında bilgi talep etti.Tanal önergesinde, ASELSAN’ın Katar Devleti’nde faaliyet gösterebilmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescil ettirdiği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.MKE'den Katar Milli Günü kutlamasıMakine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Katar Milli Günü'nü kutladı.

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aselsan, marka, tescil, türk patent ve marka kurumu