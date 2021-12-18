https://tr.sputniknews.com/20211218/bakan-donmez-ne-madenlerimizden-vazgeceriz-ne-de-cevremizden-1051896321.html
Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
Enerji ve Tabii Kaynak Bakanı Fatih Dönmez, Burdur’da faaliyetleri sona eren maden ocağında rehabilitasyon çalışmaları kapsamında fidan dikme törenine katıldı... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T19:20+0300
2021-12-18T19:20+0300
2021-12-18T19:20+0300
türkiye
gezi parkı
fatih dönmez
tarım ve orman bakanlığı
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Burdur’da ziyaretlerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faaliyetleri sona eren mermer sahasının rehabilitasyon çalışmaları kapsamında fidan dikme törenine katıldı. Mermer ocağında çalışan işçiler ile bir araya gelen Bakan Dönmez ve beraberindekiler maden sahasına ağaç dikti. Enerji ve tabii kaynaklar politikaları planlandığında 3E dengesini gözettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Enerji, ekonomi ve ekoloji dengesini gözettik. Bu çerçevede bir hususun altını sürekli çizdik. Dedik ki madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden” dedi. Madencilik alanında her atılan adıma bir güruhun hep itiraz ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, “Türkiye ne zaman madenlerle ilgili bir adım atsa, bir takım güruh adeta bir koro halinde hep itiraz eder. Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp, budaklanır taraftar toplamaya başlarlar, işte o zaman dillerinin altındaki baklayı çıkarırlar. Biz bu hikâyeyi daha önce çok gördük. ‘Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı’ deyip tüm Türkiye’yi ateşe verenler daha dün gibi hafızalarımızda. Tabi biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız. Daha önce televizyonlarda, sosyal medyada, gazetelerde, Meclisimizde, hatta bizzat sahaları gezerek yapılan ağaçlandırma çalışmalarını öncesi ve sonrası görselleriyle her zaman paylaştık kamuoyuyla” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/gezi-parki-ve-carsi-davasinin-birlesmesi-sonrasindaki-ilk-durusma-bugun-gorulecek-1049636814.html
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gezi parkı, fatih dönmez, tarım ve orman bakanlığı
Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
Enerji ve Tabii Kaynak Bakanı Fatih Dönmez, Burdur’da faaliyetleri sona eren maden ocağında rehabilitasyon çalışmaları kapsamında fidan dikme törenine katıldı. Bakan Dönmez, “Madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden” dedi.
Burdur’da ziyaretlerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faaliyetleri sona eren mermer sahasının rehabilitasyon çalışmaları kapsamında fidan dikme törenine katıldı. Mermer ocağında çalışan işçiler ile bir araya gelen Bakan Dönmez ve beraberindekiler maden sahasına ağaç dikti.
Enerji ve tabii kaynaklar politikaları planlandığında 3E dengesini gözettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Enerji, ekonomi ve ekoloji dengesini gözettik. Bu çerçevede bir hususun altını sürekli çizdik. Dedik ki madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden” dedi.
Madencilik alanında her atılan adıma bir güruhun hep itiraz ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, “Türkiye ne zaman madenlerle ilgili bir adım atsa, bir takım güruh adeta bir koro halinde hep itiraz eder. Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp, budaklanır taraftar toplamaya başlarlar, işte o zaman dillerinin altındaki baklayı çıkarırlar. Biz bu hikâyeyi daha önce çok gördük. ‘Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı’ deyip tüm Türkiye’yi ateşe verenler daha dün gibi hafızalarımızda. Tabi biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız. Daha önce televizyonlarda, sosyal medyada, gazetelerde, Meclisimizde, hatta bizzat sahaları gezerek yapılan ağaçlandırma çalışmalarını öncesi ve sonrası görselleriyle her zaman paylaştık kamuoyuyla” ifadelerini kullandı.