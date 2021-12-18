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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaşarak, "4-10 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.
Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.
Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 245.70, Ankara'da 158.76, İzmir'de 68.47 oldu.
4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/vQXbm9hhcz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2021
Koca, "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" ifadelerini kullandı.
4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta. pic.twitter.com/oEerZPLSs6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2021