https://tr.sputniknews.com/20211218/bakan-koca-illere-gore-haftalik-vaka-sayisini-acikladi-1051892617.html

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaşarak, "4-10 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T16:51+0300

2021-12-18T16:51+0300

2021-12-18T16:51+0300

koronavirüs

fahrettin koca

vaka

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051449770_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_603de48db2ad940875346d9708bd292b.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 245.70, Ankara'da 158.76, İzmir'de 68.47 oldu.Koca, "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, vaka, koronavirüs, kovid-19