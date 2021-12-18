Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211218/bakan-varank-acikladi-turkiyenin-ilk-otomobil-batarya-fabrikasi-kuruluyor-1051897476.html
Bakan Varank açıkladı: 'Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor'
Bakan Varank açıkladı: 'Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını belirterek, "TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T21:37+0300
2021-12-18T21:37+0300
türkiye
mustafa varank
batarya
fabrika
elektrikli otomobil
üretim
sanayi ve teknoloji bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866041_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_83e034610597c391b9d9f52c09353c57.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.Paylaşımında, Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımına proje bazlı devlet yardımı verilmesini kapsayan karara yer veren Varank, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."Bakanlıktan açıklamaSanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.Bu yatırımla 400’ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da gelişmeyi Twitter hesabından duyurmuş, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Varank, paylaşımında, Siro'nun yatırımına proje bazlı devlet desteği imkanı sağlayan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer vermişti.Adı İpek Yolu'ndan geliyorBakanlık açıklamasında, fabrikanın yapımına uzanan sürece ilişkin de bilgi verildi.Buna göre, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisinin en büyük ihtiyacı olan batarya üretimi konusunda ilk olarak TOGG ile Farasis Energy, Türkiye'de ortak batarya üretim tesisi kurmak için anlaştı. İki şirket, doğu ve batıyı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan 'Silk Road'un kısaltılması olan Siro adlı şirketle güçlerini birleştirdi.Siro'nun kurulmasının ardından şirketin ortakları olan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı Dr. Keith Kepler, TOGG’un hem tanıtımını yapan hem de fabrikasının temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.Ekim ayında gerçekleşen ziyaret öncesinde Siro heyeti, Bakan Varank ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzalayarak Varank'a sundu.
https://tr.sputniknews.com/20211218/yerli-otomobilin-toggun-logosu-belli-oldu-1051890598.html
https://tr.sputniknews.com/20211212/togg-ceosu-karakas-hedefimiz-sadece-bir-otomobil-yapmak-degil-1051698373.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866041_73:0:590:388_1920x0_80_0_0_1ff4c7bed4e9da39e82e129589cb2c31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa varank, batarya, fabrika, elektrikli otomobil, üretim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Bakan Varank açıkladı: 'Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor'

21:37 18.12.2021
© DHASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© DHA
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını belirterek, "TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.
Paylaşımında, Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımına proje bazlı devlet yardımı verilmesini kapsayan karara yer veren Varank, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."

Bakanlıktan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.
TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.
Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.
TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu
14:43
Bu yatırımla 400’ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da gelişmeyi Twitter hesabından duyurmuş, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" ifadelerini kullanmıştı. Varank, paylaşımında, Siro'nun yatırımına proje bazlı devlet desteği imkanı sağlayan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer vermişti.

Adı İpek Yolu'ndan geliyor

Bakanlık açıklamasında, fabrikanın yapımına uzanan sürece ilişkin de bilgi verildi.
Buna göre, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisinin en büyük ihtiyacı olan batarya üretimi konusunda ilk olarak TOGG ile Farasis Energy, Türkiye'de ortak batarya üretim tesisi kurmak için anlaştı. İki şirket, doğu ve batıyı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan 'Silk Road'un kısaltılması olan Siro adlı şirketle güçlerini birleştirdi.
Siro'nun kurulmasının ardından şirketin ortakları olan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı Dr. Keith Kepler, TOGG’un hem tanıtımını yapan hem de fabrikasının temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Ekim ayında gerçekleşen ziyaret öncesinde Siro heyeti, Bakan Varank ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzalayarak Varank'a sundu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
EKONOMİ
TOGG CEO'su Karakaş: Hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil
12 Aralık, 19:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:46The Hill: ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları ocak ayında oylayacak
22:34Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız
22:29İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi
22:16Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti
22:08MSB: GÖKTÜRK-2 uydusu 9 yılda dünyanın etrafında 48 bin 200 tur attı
22:00Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
21:53İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
21:46Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Uzaya yatırım lüks değil ihtiyaçtır
21:37Bakan Varank açıkladı: 'Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor'
21:32Zelenskiy, Donbass'ta savaşan yabancıların vatandaşlık almasını kolaylaştıran yasayı imzaladı
20:53Çin, Cıciang eyaletindeki koronavirüs salgınını durdurmaya çalışıyor
20:36Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu
20:01Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
19:55Rus ve Belarus uçaklarından ortak devriye uçuşu
19:50Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur
19:23Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
19:20Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
19:18Aliyev: Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını 2023’ün sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
19:06Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
19:03AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat