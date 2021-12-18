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https://tr.sputniknews.com/20211218/barlas-erdoganin-liranin-bu-kadar-deger-kaybetmesine-daha-fazla-izin-vermeyecegini-dusunuyorum-1051885976.html
Barlas: Erdoğan'ın, liranın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşünüyorum
Barlas: Erdoğan'ın, liranın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşünüyorum
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü' söyledi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T10:22+0300
2021-12-18T10:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ekonomik kriz
mehmet barlas
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammı yapıldığını belirterek, "Son haftada 111 ülke faizini değiştirmedi. 33 ülke faizini artırdı. Türkiye faiz düşürdü.Uzmanlar bunun olumlu sonuçlarının yakın dönemde görüleceğini söylüyor. Geniş kitleler ise kendilerine ulusal refah içerisinde asgari ücret yoluyla ayrılan payı konuşuyor" diye yazdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü kaydeden Barlas, şunları söyledi:"Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının mutlaka bir planı vardır.Artık bir gerçeği hiç unutmayalım.Cumhurbaşkanı Erdoğan en kritik dönemlerde bazı riskleri üstleniyor.Hiç ummadığınız anda beklenmedik çözümlerle sorunları geride bırakıyor."
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recep tayyip erdoğan, ekonomik kriz, mehmet barlas

Barlas: Erdoğan'ın, liranın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşünüyorum

10:22 18.12.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü' söyledi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammı yapıldığını belirterek, "Son haftada 111 ülke faizini değiştirmedi. 33 ülke faizini artırdı. Türkiye faiz düşürdü.
Uzmanlar bunun olumlu sonuçlarının yakın dönemde görüleceğini söylüyor. Geniş kitleler ise kendilerine ulusal refah içerisinde asgari ücret yoluyla ayrılan payı konuşuyor" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü kaydeden Barlas, şunları söyledi:
"Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının mutlaka bir planı vardır.
Artık bir gerçeği hiç unutmayalım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan en kritik dönemlerde bazı riskleri üstleniyor.
Hiç ummadığınız anda beklenmedik çözümlerle sorunları geride bırakıyor."
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