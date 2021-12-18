https://tr.sputniknews.com/20211218/barlas-erdoganin-liranin-bu-kadar-deger-kaybetmesine-daha-fazla-izin-vermeyecegini-dusunuyorum-1051885976.html

Barlas: Erdoğan'ın, liranın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşünüyorum

Barlas: Erdoğan'ın, liranın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşünüyorum

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü' söyledi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T10:22+0300

2021-12-18T10:22+0300

2021-12-18T10:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ekonomik kriz

mehmet barlas

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammı yapıldığını belirterek, "Son haftada 111 ülke faizini değiştirmedi. 33 ülke faizini artırdı. Türkiye faiz düşürdü.Uzmanlar bunun olumlu sonuçlarının yakın dönemde görüleceğini söylüyor. Geniş kitleler ise kendilerine ulusal refah içerisinde asgari ücret yoluyla ayrılan payı konuşuyor" diye yazdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşündüğünü kaydeden Barlas, şunları söyledi:"Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının mutlaka bir planı vardır.Artık bir gerçeği hiç unutmayalım.Cumhurbaşkanı Erdoğan en kritik dönemlerde bazı riskleri üstleniyor.Hiç ummadığınız anda beklenmedik çözümlerle sorunları geride bırakıyor."

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recep tayyip erdoğan, ekonomik kriz, mehmet barlas