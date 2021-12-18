https://tr.sputniknews.com/20211218/belarus-guvenlik-konseyi-avrupada-catisma-cikmasi-durumunda-baltik-ulkeleri-imha-olur-1051896683.html

Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur

Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur

Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Arçakov, Avrupa'da bir çatışma çıkması durumunda Baltık ülkelerinin imha olacağını söyledi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T19:50+0300

2021-12-18T19:50+0300

2021-12-18T19:50+0300

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çatışma

belarus güvenlik konseyi

vladimir arçakov

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Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, Avrupa'da büyük ölçekli bir çatışma çıkması durumunda Baltık ülkelerinin imha olacağını söyledi.National Defense dergisine demeç veren Arçakov, "Diğer batılı, daha doğrusu kuzeybatı komşularımıza (Polonya hariç) gelince, onlar askeri anlamda hiçbir şey ifade etmiyorlar" ifadelerini kullandı.Baltık devletlerinin, büyük ölçekli muhtemel bir çatışmanın kendileri için yaratacağı tehlikenin farkında olmadan, durumu sürekli olarak kızıştırmaya çalıştıklarına vurgu yapan Arçakov, "Sanki ciddi bir çatışmanın hayalini kuruyorlar, bir çatışma durumunda, çarpışan güç merkezlerinin onları yeryüzünden silip süpüreceğini düşünmüyorlar bile" dedi.Arçakov’a göre, bunun Belarus’a yönelik çok yönlü baskılar ve onun üzerinden Rusya’nın çıkarlarını hedef alan 'aynı çizgi' olduğuna hiç şüphe yok.

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avrupa, belarus, baltık ülkeleri, çatışma, belarus güvenlik konseyi, vladimir arçakov