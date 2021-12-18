https://tr.sputniknews.com/20211218/belarus-guvenlik-konseyi-avrupada-catisma-cikmasi-durumunda-baltik-ulkeleri-imha-olur-1051896683.html
Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur
Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur
Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Arçakov, Avrupa'da bir çatışma çıkması durumunda Baltık ülkelerinin imha olacağını söyledi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T19:50+0300
2021-12-18T19:50+0300
2021-12-18T19:50+0300
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çatışma
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vladimir arçakov
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Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, Avrupa'da büyük ölçekli bir çatışma çıkması durumunda Baltık ülkelerinin imha olacağını söyledi.National Defense dergisine demeç veren Arçakov, "Diğer batılı, daha doğrusu kuzeybatı komşularımıza (Polonya hariç) gelince, onlar askeri anlamda hiçbir şey ifade etmiyorlar" ifadelerini kullandı.Baltık devletlerinin, büyük ölçekli muhtemel bir çatışmanın kendileri için yaratacağı tehlikenin farkında olmadan, durumu sürekli olarak kızıştırmaya çalıştıklarına vurgu yapan Arçakov, "Sanki ciddi bir çatışmanın hayalini kuruyorlar, bir çatışma durumunda, çarpışan güç merkezlerinin onları yeryüzünden silip süpüreceğini düşünmüyorlar bile" dedi.Arçakov’a göre, bunun Belarus’a yönelik çok yönlü baskılar ve onun üzerinden Rusya’nın çıkarlarını hedef alan 'aynı çizgi' olduğuna hiç şüphe yok.
https://tr.sputniknews.com/20211218/belarus-nato-tehdidine-karsi-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirmayi-gozden-geciriyoruz-1051892142.html
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avrupa, belarus, baltık ülkeleri, çatışma, belarus güvenlik konseyi, vladimir arçakov
Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur
Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Arçakov, Avrupa'da bir çatışma çıkması durumunda Baltık ülkelerinin imha olacağını söyledi.
Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, Avrupa'da büyük ölçekli bir çatışma çıkması durumunda Baltık ülkelerinin imha olacağını söyledi.
National Defense dergisine demeç veren Arçakov, "Diğer batılı, daha doğrusu kuzeybatı komşularımıza (Polonya hariç) gelince, onlar askeri anlamda hiçbir şey ifade etmiyorlar" ifadelerini kullandı.
Baltık devletlerinin, büyük ölçekli muhtemel bir çatışmanın kendileri için yaratacağı tehlikenin farkında olmadan, durumu sürekli olarak kızıştırmaya çalıştıklarına vurgu yapan Arçakov, "Sanki ciddi bir çatışmanın hayalini kuruyorlar, bir çatışma durumunda, çarpışan güç merkezlerinin onları yeryüzünden silip süpüreceğini düşünmüyorlar bile" dedi.
Arçakov’a göre, bunun Belarus’a yönelik çok yönlü baskılar ve onun üzerinden Rusya’nın çıkarlarını hedef alan 'aynı çizgi' olduğuna hiç şüphe yok.