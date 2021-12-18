https://tr.sputniknews.com/20211218/besiktasin-anlastik-dedigi-estoril-teknik-direktoru-pinheirodan-yalanlama-burada-kaliyorum-1051886202.html

Beşiktaş'ın 'anlaştık' dediği Estoril teknik direktörü Pinheiro'dan yalanlama: Burada kalıyorum

Beşiktaş'ın 'anlaştık' dediği Estoril teknik direktörü Pinheiro'dan yalanlama: Burada kalıyorum

Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Bruno Pinheiro, Famalicao maçının ardından yaptığı açıklamada yaptı. Pinheiro, kulübü Estoril'de kalacağını söyledi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

açıklama

transfer

bruno pinheiro

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Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara hemen başlayan Beşiktaş, Estoril'in Portekizli hocası Bruno Pinherio ismi üzerinde fikir birliğine varmıştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Pinheiro, maçın ardından flaş bir açıklama yaptı ve kulüpte kalacağını söyledi.Pinheiro'nun açıklaması şöyle; "Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Yarın Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum."Ne olmuştu?Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yönetim rapor sunduğunu belirterek şunları kaydetmişti: "Şu anda Portekiz Ligi’nin en başarılı teknik adamı, Estoril’in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek."

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beşiktaş, açıklama, transfer, bruno pinheiro