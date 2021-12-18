https://tr.sputniknews.com/20211218/binali-yildirim-butun-dunyada-artik-fiyatlar-kontrol-edilemiyor-1051892910.html

Binali Yıldırım: Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor

Binali Yıldırım: Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kovid sonrası artık dünya eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Bu sürecin en az... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T17:03+0300

2021-12-18T17:03+0300

2021-12-18T17:05+0300

politika

ak parti

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, siyasetin sahada yapıldığı, konuşulduğu, en hareketli olduğu yerin sokak olduğunu söyledi.Mahallede farklı siyasi görüşte insanların bulunduğunu belirten Yıldırım, önümüzdeki hafta partisinin belediye başkanları ile bir araya geleceklerini söyleyerek, "2.5 yıllık geçmişi değerlendireceğiz. 2024'e giden yolda ne gibi işler yapılması gerektiğinin kararlarını vereceğiz. AK Parti seçimden seçime değil, gece gündüz, 24 saat vatandaşın içerisinde. Biz, mahalle başkanlarının ne anlama geldiğini İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimleri, mahalle başkanlarının ne kadar önemli olduğunu bize yaşatarak gösteren bir seçim olmuştur. Onun için mahalle başkanlarımızın üstlendiği bu sorumluluğun önemini biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz; 2023'e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın imzası olacak. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.Yıldırım, olayların çok hızlı değiştiği bir dünyaya girdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Kovid sonrası artık dünya, eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun 'E'sini bilmeyen ülkeler, bugün enflasyon en önemli sorunu haline gelmiş. 39 yıl sonra Amerika'da yüzde 7'ye çıkmış. Avrupa'da yüzde 6'ların üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu Kovid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu. Üretim sistemi çöktü, ihracat, ithalat, nakliyat; bütün bunlarda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorun. Küresel sorunların çözümü de yine küresel işbirliğiyle olur, küresel istikrarın sağlanmasıyla olur. Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bunlar zaman alır. Tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için ilk baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık. Küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi vb. Bunlar alınan tedbirlerden sadece bazıları. Tabii ki imkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz, veriyoruz da."'2024'te tekrar AK Parti'nin yerel siyasetiyle milletimizi buluşturacağız'Binali Yıldırım, AK Parti'nin başarısının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Bu başarının arkasında milletin duası, milletin desteği vardır. AK Parti bugünkü dalgalı şartlardan medet umanlara 2023'te yine en güzel cevabı verir mi arkadaşlar? 2023'te yeni bir destan yazacak mıyız? İstanbul olarak bu işin öncülüğünü yapmaya hazır mıyız? Tabii ondan sonra 2023, 2024'e giden yolu açan seçimdir. Bunu da unutmayalım. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024'te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde tekrar AK Parti'nin yerel siyasetiyle milletimizi buluşturacağız. Bu kadrolarla sizlerle yapacağız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211218/ak-partili-ozhaseki-kemal-bey-biraz-sabrederse-15-yil-sonra-secim-var-1051889810.html

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ak parti, enflasyon, seçim, binali yıldırım, koronavirüs