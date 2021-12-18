https://tr.sputniknews.com/20211218/bozcaada-ve-gokceada-feribot-hatlarinda-seferlerden-bazilari-yapilamayacak-1051882173.html

Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında seferlerden bazıları yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında seferlerden bazıları yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-18T00:50+0300

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yaşam

gökçeada

bozcaada

feribot

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/20211130/budo-ve-ido-seferleri-iptal-edildi-1051278198.html

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gökçeada, bozcaada, feribot