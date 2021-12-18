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https://tr.sputniknews.com/20211218/bozcaada-ve-gokceada-feribot-hatlarinda-seferlerden-bazilari-yapilamayacak-1051882173.html
Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında seferlerden bazıları yapılamayacak
Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında seferlerden bazıları yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T00:50+0300
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yaşam
gökçeada
bozcaada
feribot
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211130/budo-ve-ido-seferleri-iptal-edildi-1051278198.html
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gökçeada, bozcaada, feribot

Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında seferlerden bazıları yapılamayacak

00:50 18.12.2021
© AAGökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA
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Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
İDO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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