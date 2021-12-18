https://tr.sputniknews.com/20211218/bursa-deniz-otobuslerinin-bazi-seferleri-iptal-1051884721.html

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T09:32+0300

2021-12-18T09:32+0300

2021-12-18T09:31+0300

yaşam

budo

iptal

sefer

bursa deniz otobüsleri (budo)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1043403671_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_672558148f6e84b43c4e0f890c5b18f3.jpg

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde iptal olan seferlerle ilgili açıklama yapıldı.Duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

budo, iptal, sefer, bursa deniz otobüsleri (budo)