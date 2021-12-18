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https://tr.sputniknews.com/20211218/bursa-deniz-otobuslerinin-bazi-seferleri-iptal-1051884721.html
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T09:32+0300
2021-12-18T09:31+0300
yaşam
budo
iptal
sefer
bursa deniz otobüsleri (budo)
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde iptal olan seferlerle ilgili açıklama yapıldı.Duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
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budo, iptal, sefer, bursa deniz otobüsleri (budo)

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

09:32 18.12.2021
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA
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Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde iptal olan seferlerle ilgili açıklama yapıldı.
Duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
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