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CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı
CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergiden muaf tutulması, gelir vergisi... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T17:13+0300
2021-12-18T17:13+0300
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasına yönelik TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle AK Parti'nin 2 gün önce verdiği sözden döndüğünü savundu.Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, ülkeyi yönetme bilinci ve sorumluluğundan o kadar uzaklaşmıştır ki, iki gün önce verdiği sözleri yerine getirmeyen, bundan dolayı yüzü bile kızarmayan bir akla teslim olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.'Yalnızca asgari ücreti alanların vergiden muaf tutulacağı bir düzenleme öngörülmekte'CHP'li Özel, şöyle devam etti:"Asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak açıklandığı basın toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının gelir ve damga vergilerinin kaldırıldığını açıklamıştır. Tüm kamuoyunun beklentisi de bu yönde oluşmuştur. Ancak, TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde yalnızca asgari ücreti alanların vergiden muaf tutulacağı bir düzenleme öngörülmektedir.Bu verilen sözden caymaktır, vatandaşını aldatmaktır. O kadar ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16 Aralık günü yaptığı açıklamayı, apar topar değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu devlet yönetmenin sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, Çalışma Bakanlığı gibi tüm işçilerimizi çıkarlarını savunması gereken bir bakanlığa da yakışmamaktadır."'Bu verilen sözden caymaktır'Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergiden muaf tutulması, gelir vergisi dilimlerinin buna göre düzeltilmesi yönündeki kanun teklifimiz aylar öncesinden TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Çağrımız tüm çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergiden muaf tutulmasının sağlanmasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzasıyla getirilen bu teklif, asgari ücretin üzerinde maaş alan çok sayıda çalışanın ücretini asgari ücret seviyesine düşüreceği gibi, teklif metninin bu halini asgari ücreti bir standart ücret haline getirecek olması nedeniyle desteklememiz mümkün değildir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211217/oktay-finansal-serbestiye-aykiri-bir-uygulamanin-gundemimizde-olmasi-mumkun-degil-1051879830.html
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chp, tbmm, özgür özel, asgari ücret, gelir vergisi, muafiyet

CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı

17:13 18.12.2021
© AA / Emin Sansar Özgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA / Emin Sansar
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CHP Grup Başkanvekili Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergiden muaf tutulması, gelir vergisi dilimlerinin buna göre düzeltilmesi yönündeki kanun teklifimiz aylar öncesinden TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasına yönelik TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle AK Parti'nin 2 gün önce verdiği sözden döndüğünü savundu.
Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, ülkeyi yönetme bilinci ve sorumluluğundan o kadar uzaklaşmıştır ki, iki gün önce verdiği sözleri yerine getirmeyen, bundan dolayı yüzü bile kızarmayan bir akla teslim olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

'Yalnızca asgari ücreti alanların vergiden muaf tutulacağı bir düzenleme öngörülmekte'

CHP'li Özel, şöyle devam etti:
"Asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak açıklandığı basın toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının gelir ve damga vergilerinin kaldırıldığını açıklamıştır. Tüm kamuoyunun beklentisi de bu yönde oluşmuştur. Ancak, TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde yalnızca asgari ücreti alanların vergiden muaf tutulacağı bir düzenleme öngörülmektedir.
Bu verilen sözden caymaktır, vatandaşını aldatmaktır. O kadar ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16 Aralık günü yaptığı açıklamayı, apar topar değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu devlet yönetmenin sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, Çalışma Bakanlığı gibi tüm işçilerimizi çıkarlarını savunması gereken bir bakanlığa da yakışmamaktadır."

'Bu verilen sözden caymaktır'

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergiden muaf tutulması, gelir vergisi dilimlerinin buna göre düzeltilmesi yönündeki kanun teklifimiz aylar öncesinden TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Çağrımız tüm çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergiden muaf tutulmasının sağlanmasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzasıyla getirilen bu teklif, asgari ücretin üzerinde maaş alan çok sayıda çalışanın ücretini asgari ücret seviyesine düşüreceği gibi, teklif metninin bu halini asgari ücreti bir standart ücret haline getirecek olması nedeniyle desteklememiz mümkün değildir” dedi.
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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