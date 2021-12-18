https://tr.sputniknews.com/20211218/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-afrika-iliskilerinin-gelecegine-damga-vuracagiz-1051898586.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız"... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T22:34+0300

2021-12-18T22:34+0300

2021-12-18T22:35+0300

türkiye

afrika

recep tayyip erdoğan

3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, iki gündür sürdürdüğü yoğun mesaisinin ardından 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin bilgiler verdi.Erdoğan, "2008'de İstanbul'da, 2014'te Malabo'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği yaptık. 38 ülkenin katılımıyla, hamdolsun, başarılı bir şekilde tamamladığımız zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirdik" dedi."Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, kabul edilen bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkileri derinleştirecek yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını vurguladı.'2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız bu yıl itibarıyla 43'e ulaştı'2005 senesini "Afrika Yılı" ilan ederek, kıtayla ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:'Ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz''"Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz." diyen Erdoğan, paylaşımlarını şöyle tamamladı:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, zirveden fotoğraflar ile Afrika kıtasına yaptığı ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.

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afrika, recep tayyip erdoğan, 3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi