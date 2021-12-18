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https://tr.sputniknews.com/20211218/diyarbakirda-gecinemiyoruz-mitingi-temel-ihtiyac-malzemelerine-ulasamayan-insanlar-var-1051895313.html
Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi: Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan insanlar var
Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi: Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan insanlar var
Diyarbakır’da, KESK’in ‘Geçinemiyoruz’ çağrısıyla düzenlenen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Temel ihtiyaç malzemelerine artık... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T18:41+0300
2021-12-18T18:46+0300
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz! İnsanca Yaşam, Emekten ve Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza’ sloganıyla miting düzenledi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt gibi çevre illerden sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Mitinge HDP, CHP, TİP, TKP, EMEP, ESP gibi çok sayıda siyasi parti de destek verdi. Miting alanı girişinde kortej halinde toplanan kalabalık, üç ayrı noktada kurulan polis kontrol noktasından geçtikten sonra alana girdi. Miting alanında ‘Barış için, emekçiler için alanlardayız’, ‘Krizin bedelini halk değil krizi yaratanlar ödesin’, ‘Ülke zengin, halk fakir, yandaş mutlu’ ve ‘Biz üretiyoruz biz yöneteceğiz’ pankartları dikkat çekti.‘Yaşam koşulları dayanılamaz bir hale geldi’Saygı duruşunun ardından başlayan mitingde konuşan KESK Dönem Eş Sözcüsü Nasır Demirkıran, geçtiğimiz günlerde Eğitim Sen üyelerinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Ülkede ekonominin yanı sıra hukuk ve adalet krizlerinin olduğunu söyleyen Demirkıran, iktidarın tüm bu krizler karşısında özellikle salgın sürecinde algıyla 'bir şeyler yapıyormuş' gibi davrandığını ifade etti. “Geçinemiyoruz” diyen Demirkıran, ekonomi politikalarıyla emeği ucuzlatıldığını söyledi. Demirkıran “Yaşam koşulları dayanılamaz bir hale geldi” dedi.‘Bizlerin sabrı tükendi’Ardından konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Bugün buraya daha güçlü şekilde bağırmaya geldik. Bizlerin sabrı tükendi. Onlar lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Ahlaksız olanlar, bu ülkeyi yıllardır soyup soğana çevirenlerdir. Yurtdışına şirketler kuranlardır. Faize kaynak aktaranlardır. Ahlaksız olanlar, bu ülkede aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, Saray’ın ta kendisidir. İktidarlarını bu baskıyla uzatabileceklerini zannediyorlar. İşte buradayız, bütün zorlukları, barikatları, engelleri aşarak geldik” şeklinde konuştu.‘Temel ihtiyaç malzemelerine artık ulaşamayan insanlar var’‘Bıçak kemikte’Kablan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ne yaparlarsa yapsınlar, bıçak kemikte. Emekçilere düşman olan bu düzen böyle gitmez. Karanlık bulutları dağıtarak, kardeşliğin dünyasını yakınlaştıracak, yegane güçler olarak buradayız. Saldırı dalgalarını kıranlar yine bizleriz. Aydınlık bir gelecek için umut emekçilerdir, üretenlerdir, bu kara kışta bu meydanı dolduranlardır. Yeter ki bu meydanları dolduran bizler kol kola olalım. Dünyanın en büyük ailesi olarak bizi parçalamayı hedef alan oyunları bozalım. Özlenen baharı getirmek için birlikte mücadele edelim”‘Sağlığa, halka bütçe ayrılsaydı, bu kadar bedel ödemeyecektik’Mitingde konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya da her geçen gün daha fazla yoksullaştıklarını belirterek "İşsizlik, yoksulluk aldı başını gidiyor. Sağlık sistemlerinin iflas ettiği bir dönem. Türkiye dünyada en fazla vakanın görüldüğü, en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden biri oldu. 'Ben yaptım oldu' anlayışı nedeniyle pandemi daha katmerli bir biçimde yaşandı. Biz hekimler biliyoruz ki halkın iradesine sahip çıktığı belediye başkanları yönetimde olsaydı, bu kadar bedel ödemeyecektik. Sağlığa, halka bütçe ayrılsaydı, bu kadar bedel ödemeyecektik. Türkiye’de sağlık sistemi çöktü. Hekimler 5 dakikada bir hastanın yüzüne bile bakamaz durumdayız. İnsanların özel hastanelere mahkum edildiği bir süreci yaşıyoruz. Şehir hastaneleri adı altında yandaşlara milyarlarca para transfer edildi. Ekonomi politikalarının bedelini hayatlarımızla ödedik. Akıl dışı sağlık politikalarının bedelini canlarımızla ödüyoruz” dedi.Miting, sanatçı Metin Kahraman verdiği müzik dinletisinin ardından sona erdi.
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chp, hdp, diyarbakır, disk, kesk, emep, ekonomik kriz, esp, miting, türkiye işçi partisi (tip), sendika

Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi: Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan insanlar var

18:41 18.12.2021 (güncellendi: 18:46 18.12.2021)
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KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
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Diyarbakır’da, KESK’in ‘Geçinemiyoruz’ çağrısıyla düzenlenen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Temel ihtiyaç malzemelerine artık ulaşamayan insanlar var. İşsizler ordusu almış başını gidiyor. Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken, ülkenin mutlu azınlığı, rantçıları servetlerine servet katıyor” dedi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz! İnsanca Yaşam, Emekten ve Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza’ sloganıyla miting düzenledi.


İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt gibi çevre illerden sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Mitinge HDP, CHP, TİP, TKP, EMEP, ESP gibi çok sayıda siyasi parti de destek verdi.

Miting alanı girişinde kortej halinde toplanan kalabalık, üç ayrı noktada kurulan polis kontrol noktasından geçtikten sonra alana girdi. Miting alanında ‘Barış için, emekçiler için alanlardayız’, ‘Krizin bedelini halk değil krizi yaratanlar ödesin’, ‘Ülke zengin, halk fakir, yandaş mutlu’ ve ‘Biz üretiyoruz biz yöneteceğiz’ pankartları dikkat çekti.

‘Yaşam koşulları dayanılamaz bir hale geldi’

Saygı duruşunun ardından başlayan mitingde konuşan KESK Dönem Eş Sözcüsü Nasır Demirkıran, geçtiğimiz günlerde Eğitim Sen üyelerinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Ülkede ekonominin yanı sıra hukuk ve adalet krizlerinin olduğunu söyleyen Demirkıran, iktidarın tüm bu krizler karşısında özellikle salgın sürecinde algıyla 'bir şeyler yapıyormuş' gibi davrandığını ifade etti. “Geçinemiyoruz” diyen Demirkıran, ekonomi politikalarıyla emeği ucuzlatıldığını söyledi. Demirkıran “Yaşam koşulları dayanılamaz bir hale geldi” dedi.
© Sputnik/Sertac Kayar
KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye
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© Sputnik/Sertac Kayar
© Sputnik/Sertac Kayar
KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye
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KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye
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© Sputnik/Sertac Kayar
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© Sputnik/Sertac Kayar
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© Sputnik/Sertac Kayar
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© Sputnik/Sertac Kayar

‘Bizlerin sabrı tükendi’

Ardından konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Bugün buraya daha güçlü şekilde bağırmaya geldik. Bizlerin sabrı tükendi. Onlar lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Ahlaksız olanlar, bu ülkeyi yıllardır soyup soğana çevirenlerdir. Yurtdışına şirketler kuranlardır. Faize kaynak aktaranlardır. Ahlaksız olanlar, bu ülkede aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, Saray’ın ta kendisidir. İktidarlarını bu baskıyla uzatabileceklerini zannediyorlar. İşte buradayız, bütün zorlukları, barikatları, engelleri aşarak geldik” şeklinde konuştu.

‘Temel ihtiyaç malzemelerine artık ulaşamayan insanlar var’

“Bu ülkede artık temel ihtiyaç malzemelerine artık ulaşamayan insanlar var” diyen Kablan şöyle devam etti:

“İşsizler ordusu almış başını gidiyor. Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken, borçlarımızı borçla kapatıyoruz. Bu ülkenin mutlu azınlığı, rantçıları servetlerine servet katıyor. Hükümet istifa sloganları atıldıkça müziğe müdahale ediliyor. Bizler hükümeti istifaya çağırıyoruz. Biz burada geçinmek için bütçedeki payımızı istiyoruz' dedik. Özelleştirme soygununa son vermek için buradayız. Kadından, ekolojiden bir çevre için buradayız. Sırtımıza yüklenen vergi dilimleriyle, yılın ortasına varmadan eriyen maaşlarla geçinemiyoruz. Biz kadınlar olarak bu sokaklardan, meydanlardan, yaşadığımız şiddete, tacize, ayrımcılığa, yaşamını bütün alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir bütçe için alanlardayız”
© Sputnik/Sertac Kayar
KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye
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© Sputnik/Sertac Kayar
© Sputnik/Sertac Kayar
KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye
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© Sputnik/Sertac Kayar
© Sputnik/Sertac Kayar
KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye
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© Sputnik/Sertac Kayar
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© Sputnik/Sertac Kayar
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© Sputnik/Sertac Kayar
3/3
© Sputnik/Sertac Kayar

‘Bıçak kemikte’

Kablan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne yaparlarsa yapsınlar, bıçak kemikte. Emekçilere düşman olan bu düzen böyle gitmez. Karanlık bulutları dağıtarak, kardeşliğin dünyasını yakınlaştıracak, yegane güçler olarak buradayız. Saldırı dalgalarını kıranlar yine bizleriz. Aydınlık bir gelecek için umut emekçilerdir, üretenlerdir, bu kara kışta bu meydanı dolduranlardır. Yeter ki bu meydanları dolduran bizler kol kola olalım. Dünyanın en büyük ailesi olarak bizi parçalamayı hedef alan oyunları bozalım. Özlenen baharı getirmek için birlikte mücadele edelim”

‘Sağlığa, halka bütçe ayrılsaydı, bu kadar bedel ödemeyecektik’

Mitingde konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya da her geçen gün daha fazla yoksullaştıklarını belirterek "İşsizlik, yoksulluk aldı başını gidiyor. Sağlık sistemlerinin iflas ettiği bir dönem. Türkiye dünyada en fazla vakanın görüldüğü, en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden biri oldu. 'Ben yaptım oldu' anlayışı nedeniyle pandemi daha katmerli bir biçimde yaşandı. Biz hekimler biliyoruz ki halkın iradesine sahip çıktığı belediye başkanları yönetimde olsaydı, bu kadar bedel ödemeyecektik. Sağlığa, halka bütçe ayrılsaydı, bu kadar bedel ödemeyecektik. Türkiye’de sağlık sistemi çöktü. Hekimler 5 dakikada bir hastanın yüzüne bile bakamaz durumdayız. İnsanların özel hastanelere mahkum edildiği bir süreci yaşıyoruz. Şehir hastaneleri adı altında yandaşlara milyarlarca para transfer edildi. Ekonomi politikalarının bedelini hayatlarımızla ödedik. Akıl dışı sağlık politikalarının bedelini canlarımızla ödüyoruz” dedi.
Miting, sanatçı Metin Kahraman verdiği müzik dinletisinin ardından sona erdi.

© Sputnik/Sertac Kayar
KESK Diyarbakır Mitingi - Sputnik Türkiye
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© Sputnik/Sertac Kayar
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© Sputnik/Sertac Kayar
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