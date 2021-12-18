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Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi. B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T01:12+0300
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Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, Isabelle Haak ve Gabri'nin etkili hücum ve blok sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Setin son diliminde de hata yapmayan sarı-siyahlılar seti 25-18 hanesine yazdırdı.İkinci sette Vakıfbank'ta Isabelle Haak sayı üretmeye devam etti. Minas savunmada güçlük yaşarken, hücumda toparlanamadı. Ogbogu'nun blokları da devreye girince Vakıfbank seti 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.Üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Cansu ile servis serisi yakalayarak durumu 14-8'e getirdi. Savunmada dağınık bir görüntü çizen Minas, hücumda da istediği sayıları üretemedi. sarı-siyahlılar önde başladığı seti 25-18 kazanarak maçı 3-0 kazandı.Şampiyonada yarın yarı final heyecanı yaşanacak. Günün ilk maçında saat 15:00'te Minas-Imoco Volley ile karşı karşıya gelirken, saat 18:30'da VakıfBank-Fenerbahçe Opet ile final için mücadele edecek.
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vakıfbank, haberler, türkiye, voleybol

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde

01:12 18.12.2021
© AA / Vakıfbank VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA / Vakıfbank
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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi. B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek.
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, Isabelle Haak ve Gabri'nin etkili hücum ve blok sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Setin son diliminde de hata yapmayan sarı-siyahlılar seti 25-18 hanesine yazdırdı.
İkinci sette Vakıfbank'ta Isabelle Haak sayı üretmeye devam etti. Minas savunmada güçlük yaşarken, hücumda toparlanamadı. Ogbogu'nun blokları da devreye girince Vakıfbank seti 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Cansu ile servis serisi yakalayarak durumu 14-8'e getirdi. Savunmada dağınık bir görüntü çizen Minas, hücumda da istediği sayıları üretemedi. sarı-siyahlılar önde başladığı seti 25-18 kazanarak maçı 3-0 kazandı.
Şampiyonada yarın yarı final heyecanı yaşanacak.
Günün ilk maçında saat 15:00'te Minas-Imoco Volley ile karşı karşıya gelirken, saat 18:30'da VakıfBank-Fenerbahçe Opet ile final için mücadele edecek.
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