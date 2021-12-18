https://tr.sputniknews.com/20211218/dunya-kulupler-sampiyonasinda-vakifbank-lider-olarak-yari-finalde-1051882896.html

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi. B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T01:12+0300

2021-12-18T01:12+0300

2021-12-18T01:12+0300

spor

vakıfbank

haberler

türkiye

voleybol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103654/21/1036542191_0:44:1201:719_1920x0_80_0_0_d4fdf422f015039038f2799dd492dbf8.jpg

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, Isabelle Haak ve Gabri'nin etkili hücum ve blok sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Setin son diliminde de hata yapmayan sarı-siyahlılar seti 25-18 hanesine yazdırdı.İkinci sette Vakıfbank'ta Isabelle Haak sayı üretmeye devam etti. Minas savunmada güçlük yaşarken, hücumda toparlanamadı. Ogbogu'nun blokları da devreye girince Vakıfbank seti 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.Üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Cansu ile servis serisi yakalayarak durumu 14-8'e getirdi. Savunmada dağınık bir görüntü çizen Minas, hücumda da istediği sayıları üretemedi. sarı-siyahlılar önde başladığı seti 25-18 kazanarak maçı 3-0 kazandı.Şampiyonada yarın yarı final heyecanı yaşanacak. Günün ilk maçında saat 15:00'te Minas-Imoco Volley ile karşı karşıya gelirken, saat 18:30'da VakıfBank-Fenerbahçe Opet ile final için mücadele edecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakıfbank, haberler, türkiye, voleybol