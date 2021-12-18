https://tr.sputniknews.com/20211218/edirneden-konuta-hucum-bulgarlar-koy-evi-yunanlar-daire-aliyor-1051891919.html

Edirne’den konut satışları arttı: Bulgarlar köy evi, Yunanlar daire alıyor

Edirne’den konut satışları arttı: Bulgarlar köy evi, Yunanlar daire alıyor

Döviz kurundaki artışı Edirne'de konut fiyatlarının artmasına neden oldu. Kentte gelen Bulgarlar, köy evi isterken Yunanlılar ise apartman dairesi istiyor. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T16:09+0300

2021-12-18T16:09+0300

2021-12-18T16:13+0300

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Edirne'de, döviz kurundaki artış nedeniyle komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları günlük alışverişlerini kentten karşılamaya devam ederken, kentte daire satışlarının artmasına da neden oldu.'Senede 2- 3 satarken, şimdi 10 tane satıyoruz'Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, özellikle Yunanistan'da yaşayanların konut satışlarını artırdığını belirtirken, Bulgaristan'dan gelenlerin ise köy evleri gibi daha sakin bölgeleri tercih ettiğini söyledi. Son dönemde konutlara yabancılardan talebin arttığını belirten Çeker, "Özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşlar Türkiye'ye paralarını yatırmak istiyorlar. Euro yükselip paraları değerlenince yatırımlarını buraya yapıyorlar. Onlara güzel satış yapıyoruz, alıyorlar. Senede 2-3 tane veriyorsak şu anda 10 tane daire veriyoruz onlara" dedi.'Bulgarlardan da talep arttı'Bulgaristan'dan da konut talebi gelmeye başladığını belirten Çeker, çifte vatandaşlık sahibi olmayanların ise prosedüre takıldığını kaydetti. Çeker, "Bulgaristan'dan da başladı talepler gelmeye. Almak isteyenler çok var ama Bulgaristan'da çift vatandaşlık sahibi olmayanlarda bazı sıkıntılar var. Eğer Bulgar vatandaşıysa Tekirdağ'dan ya da Çorlu'dan alabiliyorlar ama Edirne ve Kırklareli sınır şehri olduğu için 200 kilometre bir sınır var ondan dolayı buradan tapu alamıyorlar. Bunun için 250 bin lira para yatırmaları gerekiyor ve bu onlara pek cazip gelmiyor" diye konuştu.Bulgar müşterilerinin özellikle köy evi tercih ettiğini söyleyen Çeker, "Çok enteresan, Bulgaristan'dan gelenler özellikle Filibe ve Kırcaali'den gelenler köyden ev istiyorlar. Talepler o yönde. Onlara o şekilde daire veriyoruz, apartman istemiyorlar. Yunanistan'dan gelenler genelde ticari düşünüyorlar. Örneğin 5-6 tane bir artı bir daire alıp onları kiraya veriyorlar" dedi.'Satışlar artarak devam edecek'Kentte emlak danışmanlığı yapan Erhan Koç da satışların daha da artacağını düşündüğünü söyleyerek, "Ben kendim henüz satmadım ama biliyorum. 250 bin lira Türk parası karşılığında gayrimenkul alan Bulgarlar Türkiye vatandaşı olabilme hakkına sahip oluyor. Bugün Bulgar levası oldukça yükseldi ve bütün piyasa Bulgar turistler ile doldu. Özellikle Saros Körfezi'nde şu anda yazlıkların yarısından fazlası Yunan ve Bulgarlar tarafından kiralanmış durumda. Ben bu emlak satışlarının inanılmaz artarak devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211215/alisverise-gelen-bulgarlar-ilaclari-da-edirnedeki-eczanelerden-aliyor-1051804156.html

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