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Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T09:41+0300
2021-12-18T09:41+0300
2021-12-18T09:40+0300
türkiye
afad
ege denizi
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 3.25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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afad, ege denizi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin,
3.25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.