Emine Erdoğan: 2023 hedefimiz, sıfır atığı Türkiye’de yaygınlaştırmaktır

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek ve dünyanın önemli sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Zirvesi'nin 2. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Zirve kapsamında iklim değişikliği konulu düzenlenen 'Hand in Hand for Our Planet' paneline katılan Emine Erdoğan konuşmacı olarak söz aldı. Panele Erdoğan ile beraber Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, Afrika Birliği Tarım Komiseri Josepha Sacko ve iklim aktivisti Nisreen Elsaim gibi isimler katılım gösterdi. Attığımız ve atmadığımız her adımın geleceğin dünyasını şekillendirdiğini belirten Emine Erdoğan "İklim değişikliği ile mücadele, ancak uluslararası toplum senkronize bir şekilde hareket ederse kazanılabilir" ifadelerini kullandı. İklim felaketinden tüm ülkelerin etkilenebileceğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan şunları söyledi: "İklim değişikliği yüzyılımızın en büyük küresel sorunlarının başında yer alıyor. Geldiğimiz noktada, tam olarak bir dönemecin eşiğindeyiz. Bildiğiniz gibi, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı son rapor, “İnsanlık için kırmızı kod” olarak değerlendirildi. Raporun, tüm dünya için hayati bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, iklim değişikliği sorunlarıyla mücadele edebilecek son nesil olduğumuzu bilmek, omuzlarımıza ağır bir sorumluluk yüklüyor. Unutmamalıyız ki, attığımız ve atmadığımız her adım, geleceğin dünyasını şekillendiriyor. Ve bu gelecek dünyası ise, bizim değil, çocuklarımızındır"

