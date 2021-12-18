Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211218/erdogan-biz-artik-tepeleri-degil-kilimanjaro-gibi-daglari-asmayi-istiyoruz-1051887195.html
Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz
Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz çok daha büyük hedeflerin peşindeyiz, biz artık tepeleri değil... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T11:19+0300
2021-12-18T11:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051833863_94:0:1900:1016_1920x0_80_0_0_536f38ae1b0cfe4f5b0d2b1fe9e255b2.png
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğini, başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu.Konuşmasında katılımcıları selamlayan Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla mama Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" dedi.Zirvenin üçüncüsü vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de misafir etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, 2008'de İstanbul'da ve 2014'te Malabo'da gerçekleştirilen iki zirvenin ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.Erdoğan, 'salgın şartlarına rağmen zirvenin icrası için katkılarını esirgemeyen' Afrika Birliği Komisyonu'na da teşekkür etti.Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kıtayı temsilen binlerce kilometre mesafe kat edip toplantıya katılanlara şükranlarını sunan Erdoğan, yapılacak toplantı ve istişarelerin ülkeler için hayırlara vesile olmasını diledi.'Ortak tarihin izlerine kıtanın her köşesinde rastlanıyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü beşeri bağları bulunduğunu vurgulayarak, kıtanın farklı şehirlerinde inşa edilen asırlık camiler, kütüphaneler, hanlar ve limanların aradaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazıları olduğunu kaydetti.Ortak tarihin izlerine Sudan'dan Libya'ya, Harar'dan Cape Town'a, Mogadişu'dan Timbuktu'ya kadar kıtanın her köşesinde rastlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Dönemin işgalcilerine karşı yürüttüğümüz İstiklal Harbi'mizin de özgürlük mücadelelerinde Afrika halklarına cesaret ve ilham verdiğini biliyoruz. Bu müşterek geçmişimize rağmen gerek ülkemizin gerekse kıtanın içinde bulunduğu şartlar sebebiyle ilişkilerimizde bir dönem adeta bir fetret devri yaşadığımız gerçektir. Ancak bu dönemde bile Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir. Başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde desteklemiştir."'Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'in Türkiye'de Afrika yılı ilan edilerek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını dile getirerek, bir tarafta Afrikalı kardeşlerle yeniden kucaklaşırken diğer taraftan da iş birliğini eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde ilerletmeye çalıştıklarını anlattı.Kıtaya yönelik 'üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan' bakış açılarını daima reddettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Afrika açılımıyla ivme kazanan iş birliğimizi 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak bütüncül bir yapıya kavuşturduk. İki kez düzenlediğimiz Türkiye Afrika Ortaklık Zirveleriyle ülkemizin ciddiyetini, kıtayla münasebetlere verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsu​n ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.Bakınız burada ortak başarımızı göstermesi açısından bazı rakamları paylaşmak istiyorimu. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor. Müteahhitlik şirketlerimiz Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar dolara varan 1686 projeye imza attı."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051833863_319:0:1674:1016_1920x0_80_0_0_85ca5d7ccc0bbff2a4f04b84d814221a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz

11:19 18.12.2021 (güncellendi: 11:57 18.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA
Abone ol
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz çok daha büyük hedeflerin peşindeyiz, biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğini, başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu.
Konuşmasında katılımcıları selamlayan Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla mama Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" dedi.
Zirvenin üçüncüsü vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de misafir etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, 2008'de İstanbul'da ve 2014'te Malabo'da gerçekleştirilen iki zirvenin ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.
Erdoğan, 'salgın şartlarına rağmen zirvenin icrası için katkılarını esirgemeyen' Afrika Birliği Komisyonu'na da teşekkür etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kıtayı temsilen binlerce kilometre mesafe kat edip toplantıya katılanlara şükranlarını sunan Erdoğan, yapılacak toplantı ve istişarelerin ülkeler için hayırlara vesile olmasını diledi.

'Ortak tarihin izlerine kıtanın her köşesinde rastlanıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü beşeri bağları bulunduğunu vurgulayarak, kıtanın farklı şehirlerinde inşa edilen asırlık camiler, kütüphaneler, hanlar ve limanların aradaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazıları olduğunu kaydetti.
Ortak tarihin izlerine Sudan'dan Libya'ya, Harar'dan Cape Town'a, Mogadişu'dan Timbuktu'ya kadar kıtanın her köşesinde rastlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Dönemin işgalcilerine karşı yürüttüğümüz İstiklal Harbi'mizin de özgürlük mücadelelerinde Afrika halklarına cesaret ve ilham verdiğini biliyoruz. Bu müşterek geçmişimize rağmen gerek ülkemizin gerekse kıtanın içinde bulunduğu şartlar sebebiyle ilişkilerimizde bir dönem adeta bir fetret devri yaşadığımız gerçektir. Ancak bu dönemde bile Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir. Başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde desteklemiştir."

'Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'in Türkiye'de Afrika yılı ilan edilerek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını dile getirerek, bir tarafta Afrikalı kardeşlerle yeniden kucaklaşırken diğer taraftan da iş birliğini eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde ilerletmeye çalıştıklarını anlattı.
Kıtaya yönelik 'üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan' bakış açılarını daima reddettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Afrika açılımıyla ivme kazanan iş birliğimizi 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak bütüncül bir yapıya kavuşturduk. İki kez düzenlediğimiz Türkiye Afrika Ortaklık Zirveleriyle ülkemizin ciddiyetini, kıtayla münasebetlere verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsu​n ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.
Bakınız burada ortak başarımızı göstermesi açısından bazı rakamları paylaşmak istiyorimu. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor. Müteahhitlik şirketlerimiz Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar dolara varan 1686 projeye imza attı."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:59'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı
11:53Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı
11:19Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz
11:09Zaharova, RT DE'ye yönelik tehditkar söylemler nedeniyle AGİT'ten kınama talep etti
11:07Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
10:56AB'ye vizeyle giriş değişiyor: Robotlar karşılayacak
10:55Çaldıkları 40 bin TL’lik araç lastiklerini 2 bin TL’ye satarken yakalandılar
10:51Şili'de diktatör Pinochet'in eşi hayatını kaybetti, halk sokaklara çıkıp kutlama yaptı
10:47Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi yaşamını yitirdi
10:32Beşiktaş'ın 'anlaştık' dediği Estoril teknik direktörü Pinheiro'dan yalanlama: Burada kalıyorum
10:29Sabah gazetesi: Erdoğan, emekli maaşında 'zam oranı' için talimatı verdi
10:22Barlas: Erdoğan'ın, liranın bu kadar değer kaybetmesine daha fazla izin vermeyeceğini düşünüyorum
10:17Yeni Şafak yazarı: Orta sınıf, alıştığı konforundan olmanın getirdiği öfkeye kaptıracak kendisini
10:11Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı
10:09Danıştay'dan 'basın kartı' kararı: Yönetmelik değişikliği ikiye karşı üç oy ile durduruldu
09:59İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
09:533 çocuk babası adam, sahte içki tükettikten 20 saat sonra öldü
09:45Apple Türkiye'den yeni zam
09:41Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
09:38Gözaltına alınırken vurularak yaralandı