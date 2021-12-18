https://tr.sputniknews.com/20211218/getir-getirme-ucreti-ve-minimum-paket-tutarina-zam-yapti-1051896997.html

Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı

Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı

Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak zamlanırken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

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2015 yılında hizmet vermeye başlayan online sipariş platformu Getir, hizmet ücretlerine zam yaptı.Webtekno'nun aktardığına göre, Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.Aynı fiyatlar Avrupa'da minimum paket tutarı için 10 euro iken, getirme bedeli içinse 1.99 euro.

https://tr.sputniknews.com/20211218/apple-turkiyeden-yeni-zam-1051885097.html

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