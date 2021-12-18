Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211218/getir-getirme-ucreti-ve-minimum-paket-tutarina-zam-yapti-1051896997.html
Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak zamlanırken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T20:01+0300
2021-12-18T20:01+0300
türkiye
paket
sipariş
zam
getir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863174_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_554037f66e7e8f30dce1f4f9267dc969.jpg
2015 yılında hizmet vermeye başlayan online sipariş platformu Getir, hizmet ücretlerine zam yaptı.Webtekno'nun aktardığına göre, Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.Aynı fiyatlar Avrupa'da minimum paket tutarı için 10 euro iken, getirme bedeli içinse 1.99 euro.
https://tr.sputniknews.com/20211218/apple-turkiyeden-yeni-zam-1051885097.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863174_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7c4f9cdbca3859e068585c96169b1bd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
paket, sipariş, zam, getir

Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı

20:01 18.12.2021
© AAGetir
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA
Abone ol
Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak zamlanırken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.
2015 yılında hizmet vermeye başlayan online sipariş platformu Getir, hizmet ücretlerine zam yaptı.
Webtekno'nun aktardığına göre, Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.
Aynı fiyatlar Avrupa'da minimum paket tutarı için 10 euro iken, getirme bedeli içinse 1.99 euro.
Apple logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
EKONOMİ
Apple Türkiye'den yeni zam
09:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:53Çin, Cıciang eyaletindeki koronavirüs salgınını durdurmaya çalışıyor
20:36Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu
20:01Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
19:55Rus ve Belarus uçaklarından ortak devriye uçuşu
19:50Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur
19:23Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
19:20Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
19:18Aliyev: Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını 2023’ün sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
19:06Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
19:03AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat
18:59 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: Kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz
18:52THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
18:41Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi: Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan insanlar var
18:40Bilim Kurulu üyesi Kara: Süresi geçen aşı takip sisteminin kırmızı uyarısıyla kullanım dışı kalıyor
18:19Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
18:03Adalet Bakanı Gül: AK Parti öncesi insanlar düşünce, mezhep, yaşam tarzları nedeniyle baskılandı
17:50Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti
17:25Bahçeli: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır
17:19Osmaniye’de ihaleden satılık cami
17:19Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti