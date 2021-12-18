Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211218/getir-getirme-ucreti-ve-minimum-paket-tutarina-zam-yapti-1051896997.html
Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak zamlanırken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T20:01+0300
2021-12-18T20:01+0300
2021-12-18T20:01+0300
türkiye
paket
sipariş
zam
getir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863174_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_554037f66e7e8f30dce1f4f9267dc969.jpg
2015 yılında hizmet vermeye başlayan online sipariş platformu Getir, hizmet ücretlerine zam yaptı.Webtekno'nun aktardığına göre, Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.Aynı fiyatlar Avrupa'da minimum paket tutarı için 10 euro iken, getirme bedeli içinse 1.99 euro.
https://tr.sputniknews.com/20211218/apple-turkiyeden-yeni-zam-1051885097.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863174_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7c4f9cdbca3859e068585c96169b1bd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
paket, sipariş, zam, getir
Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak zamlanırken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.
2015 yılında hizmet vermeye başlayan
online sipariş platformu Getir, hizmet ücretlerine zam yaptı. Webtekno'nun aktardığına göre,
Getir'in getirme ücreti 6.99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi.
Aynı fiyatlar Avrupa'da minimum paket tutarı için 10 euro iken, getirme bedeli içinse 1.99 euro.