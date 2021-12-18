https://tr.sputniknews.com/20211218/gozaltina-alinirken-vurularak-yaralandi-1051884904.html

Gözaltına alınırken vurularak yaralandı

Gözaltına alınırken vurularak yaralandı

Ankara'ın Sincan ilçesinde, havaya rastgele ateş açan bir kişi polisin gözaltına aldığı sırada husumetlisi tarafından vurularak yaralandı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T09:38+0300

2021-12-18T09:38+0300

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türkiye

ankara

silahlı saldırı

gözaltı

sincan

yakalama

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Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan S.A. havaya rastgele 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulan S.A. yaralandı. Husumetlisini vuran kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.Yaralanan S.A hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

türkiye

ankara

sincan

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ankara, silahlı saldırı, gözaltı, sincan, yakalama