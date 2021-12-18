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https://tr.sputniknews.com/20211218/gozaltina-alinirken-vurularak-yaralandi-1051884904.html
Gözaltına alınırken vurularak yaralandı
Gözaltına alınırken vurularak yaralandı
Ankara'ın Sincan ilçesinde, havaya rastgele ateş açan bir kişi polisin gözaltına aldığı sırada husumetlisi tarafından vurularak yaralandı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T09:38+0300
2021-12-18T09:36+0300
türkiye
ankara
silahlı saldırı
gözaltı
sincan
yakalama
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Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan S.A. havaya rastgele 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulan S.A. yaralandı. Husumetlisini vuran kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.Yaralanan S.A hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
türkiye
ankara
sincan
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ankara, silahlı saldırı, gözaltı, sincan, yakalama

Gözaltına alınırken vurularak yaralandı

09:38 18.12.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Ankara'ın Sincan ilçesinde, havaya rastgele ateş açan bir kişi polisin gözaltına aldığı sırada husumetlisi tarafından vurularak yaralandı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan S.A. havaya rastgele 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulan S.A. yaralandı. Husumetlisini vuran kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan S.A hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
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