https://tr.sputniknews.com/20211218/haberlerde-oglunu-hirsizlik-yaparken-goren-baba-polisi-arayip-oglunu-yakalatti-1051890748.html

Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı

Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı

Kağıthane’de bir genç fiyat sorma bahanesiyle girdiği işyerinin kulübesinden aldığı anahtarla park halindeki otomobili çaldı. Hırsız, babasının kendisini... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T14:52+0300

2021-12-18T14:52+0300

2021-12-18T14:51+0300

türkiye

polis

araba

ihbar

araç

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

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Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz şahıs, cadde üzerindeki bir işyerinin kulübesinde bulunan araç anahtarını kaşla göz arasında aldı. Şahıs ardından işyerinin karşısında park halinde duran aracı çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi İsa A. işyerine gelip anahtarını almak istediğinde yerinde olmadığını gördü.Hem anahtarı hem aracı çaldıBunun üzerine Açman, işyeri çalışanlarına araç anahtarının yerinde olmadığını söyledi. Çalışanlarından durumdan habersiz olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde aracın anahtarının kimliği belirsiz bir şahıs tarafından alındıktan sonra otomobilin çalındığı ortaya çıktı. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan kameralara yansıyan olayda, şüphelinin işyerinde yalnız kaldıktan sonra kulübeye girerek anahtarı aldığı ve aracı çaldığı görülüyor. Şahıs daha sonra aracı çalışır vaziyette bırakarak olay yerinden ayrılıyor.'Çimento kaç para diyerek hırsızlık yapıyor'Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Çağlar Çalık, “Eleman buraya geliyor, önce bir sağa sola bakınıyor ne var ne yok diye. Sonra kafasında az çok projeyi oluşturuyor. Nalbura girip çimento kaç para falan diye soruyor. Zaten bizim orada kameralarımız var suratı net bir şekilde görünüyor. Oradan çıktıktan sonra arka tarafa doğru giderken arkadaşlar o tarafa geçmek yasak diye uyarıyor. ‘Tamam o zaman’ deyip geri doğru gelirken gözü bekçi kulübesine takılıyor. Orada biraz duraksayıp bekçi kulübesinin içine doğru bakıyor ve o sırada oradaki anahtarı görüyor. Etrafı biraz kontrol ettikten sonra hızlıca kulübeye dönüp kaşla göz arasında anahtarı alıp buradan yürüdükten sonra arabayı keşfedebilmek, hangi araba olduğunu bulabilmek için karşı tarafta, caddede volta atıyor. Arabayı keşfettikten sonra karşıdaki süitin orada çam ağaçları var onların arasında pusuya yatıp yolun trafik olmasını bekliyor. Trafik olsun ki buradan karşı taraf gözükmeden ben arabayı alıp gideyim diye düşünüyor sanırım. Sonra arabayı alıyor ama tam bizim dükkanın önünden değil karşıdaki dönercinin yan yolundan girip arka taraftan kaçıyor. Projeyi önceden çizmiş yani kafasında. Daha sonra aracın sahibi arkadaş geldi ve benim araba nerde diye sordu. Kimsenin daha hiçbir şeyden haberi olmadığı için ‘Nasıl yani? Ne demek nerede’ diye sorduk. Ona şaka yaptığımızı düşündü ‘bir yere mi gönderdiniz benim arabamı’ diye sordu. Bunun şakası olmaz diyerek gidip şikayette bulunmasını söyledik” dedi.Çalık, “Sonra bizim şirketin kameralarından baktık meğer o başta fiyat soran elemanın arabayı alıp götürdüğünü gördük. Emniyete, her yere bildirildikten sonra arabayı yalnızca Çeliktepe tarafında bir sokakta kamera kayıtlarında görüyorlar ve sonra arabadan iz yok. Daha sonra belki bir faydası olur diye sosyal medyaya haber verildi. Burada yapılan röportajın akabinde akşam haberlerinde şahsın babası haberi görüyor ve bu benim oğlum diyor. Yanılmıyorsam çocuk uyuşturucu falan kullanıyormuş ve babasıyla problemleri varmış. Babası haberlerde görünce emniyeti arayıp bu benim çocuğum deyip emniyet mensuplarını haberdar ediyor. Emniyet mensupları çocuğu aldıktan sonra verdiği ifadede de büyük bir ihtimalle uyuşturucu etkisinde olduğunu hatırlamadığını söylüyor. Arabayı da Sanayi mahallesinde çalışır halde bırakıp kaçıyor. Arkadaşlar da arabayı orada o şekilde buluyorlar” diye konuştu.Babası görüp ihbar edince yakalandıÇalışmalar devam ettiği süre içerisinde otomobil sahibi ve işyeri çalışanları güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaştı. Haber sayfaları aracılığıyla hızla yayılan görüntüleri izleyen İsmet K., aracı çalan kişinin oğlu Hakan K. olduğunu gördü. Bunun üzerine Baba K. polis ekiplerini arayarak otomobili çalan kişinin oğlu olduğunu söyledi. İsmet K.’nın ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hakan K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde aracı çaldığını kabul eden Hakan K., hırsızlık esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve sonrasında çaldığı aracı çalışır vaziyette bırakarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Hakan K.’ya adli işlem yapıldı.

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polis, araba, ihbar, araç, hırsızlık, nitelikli hırsızlık