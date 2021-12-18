Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211218/haberlerde-oglunu-hirsizlik-yaparken-goren-baba-polisi-arayip-oglunu-yakalatti-1051890748.html
Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı
Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı
Kağıthane’de bir genç fiyat sorma bahanesiyle girdiği işyerinin kulübesinden aldığı anahtarla park halindeki otomobili çaldı. Hırsız, babasının kendisini... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T14:52+0300
2021-12-18T14:51+0300
türkiye
polis
araba
ihbar
araç
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz şahıs, cadde üzerindeki bir işyerinin kulübesinde bulunan araç anahtarını kaşla göz arasında aldı. Şahıs ardından işyerinin karşısında park halinde duran aracı çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi İsa A. işyerine gelip anahtarını almak istediğinde yerinde olmadığını gördü.Hem anahtarı hem aracı çaldıBunun üzerine Açman, işyeri çalışanlarına araç anahtarının yerinde olmadığını söyledi. Çalışanlarından durumdan habersiz olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde aracın anahtarının kimliği belirsiz bir şahıs tarafından alındıktan sonra otomobilin çalındığı ortaya çıktı. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan kameralara yansıyan olayda, şüphelinin işyerinde yalnız kaldıktan sonra kulübeye girerek anahtarı aldığı ve aracı çaldığı görülüyor. Şahıs daha sonra aracı çalışır vaziyette bırakarak olay yerinden ayrılıyor.'Çimento kaç para diyerek hırsızlık yapıyor'Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Çağlar Çalık, “Eleman buraya geliyor, önce bir sağa sola bakınıyor ne var ne yok diye. Sonra kafasında az çok projeyi oluşturuyor. Nalbura girip çimento kaç para falan diye soruyor. Zaten bizim orada kameralarımız var suratı net bir şekilde görünüyor. Oradan çıktıktan sonra arka tarafa doğru giderken arkadaşlar o tarafa geçmek yasak diye uyarıyor. ‘Tamam o zaman’ deyip geri doğru gelirken gözü bekçi kulübesine takılıyor. Orada biraz duraksayıp bekçi kulübesinin içine doğru bakıyor ve o sırada oradaki anahtarı görüyor. Etrafı biraz kontrol ettikten sonra hızlıca kulübeye dönüp kaşla göz arasında anahtarı alıp buradan yürüdükten sonra arabayı keşfedebilmek, hangi araba olduğunu bulabilmek için karşı tarafta, caddede volta atıyor. Arabayı keşfettikten sonra karşıdaki süitin orada çam ağaçları var onların arasında pusuya yatıp yolun trafik olmasını bekliyor. Trafik olsun ki buradan karşı taraf gözükmeden ben arabayı alıp gideyim diye düşünüyor sanırım. Sonra arabayı alıyor ama tam bizim dükkanın önünden değil karşıdaki dönercinin yan yolundan girip arka taraftan kaçıyor. Projeyi önceden çizmiş yani kafasında. Daha sonra aracın sahibi arkadaş geldi ve benim araba nerde diye sordu. Kimsenin daha hiçbir şeyden haberi olmadığı için ‘Nasıl yani? Ne demek nerede’ diye sorduk. Ona şaka yaptığımızı düşündü ‘bir yere mi gönderdiniz benim arabamı’ diye sordu. Bunun şakası olmaz diyerek gidip şikayette bulunmasını söyledik” dedi.Çalık, “Sonra bizim şirketin kameralarından baktık meğer o başta fiyat soran elemanın arabayı alıp götürdüğünü gördük. Emniyete, her yere bildirildikten sonra arabayı yalnızca Çeliktepe tarafında bir sokakta kamera kayıtlarında görüyorlar ve sonra arabadan iz yok. Daha sonra belki bir faydası olur diye sosyal medyaya haber verildi. Burada yapılan röportajın akabinde akşam haberlerinde şahsın babası haberi görüyor ve bu benim oğlum diyor. Yanılmıyorsam çocuk uyuşturucu falan kullanıyormuş ve babasıyla problemleri varmış. Babası haberlerde görünce emniyeti arayıp bu benim çocuğum deyip emniyet mensuplarını haberdar ediyor. Emniyet mensupları çocuğu aldıktan sonra verdiği ifadede de büyük bir ihtimalle uyuşturucu etkisinde olduğunu hatırlamadığını söylüyor. Arabayı da Sanayi mahallesinde çalışır halde bırakıp kaçıyor. Arkadaşlar da arabayı orada o şekilde buluyorlar” diye konuştu.Babası görüp ihbar edince yakalandıÇalışmalar devam ettiği süre içerisinde otomobil sahibi ve işyeri çalışanları güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaştı. Haber sayfaları aracılığıyla hızla yayılan görüntüleri izleyen İsmet K., aracı çalan kişinin oğlu Hakan K. olduğunu gördü. Bunun üzerine Baba K. polis ekiplerini arayarak otomobili çalan kişinin oğlu olduğunu söyledi. İsmet K.’nın ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hakan K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde aracı çaldığını kabul eden Hakan K., hırsızlık esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve sonrasında çaldığı aracı çalışır vaziyette bırakarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Hakan K.’ya adli işlem yapıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, araba, ihbar, araç, hırsızlık, nitelikli hırsızlık

Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı

14:52 18.12.2021
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA
Abone ol
Kağıthane’de bir genç fiyat sorma bahanesiyle girdiği işyerinin kulübesinden aldığı anahtarla park halindeki otomobili çaldı. Hırsız, babasının kendisini haberlerde görerek ihbar etmesiyle polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz şahıs, cadde üzerindeki bir işyerinin kulübesinde bulunan araç anahtarını kaşla göz arasında aldı. Şahıs ardından işyerinin karşısında park halinde duran aracı çalarak kayıplara karıştı. Otomobil sahibi İsa A. işyerine gelip anahtarını almak istediğinde yerinde olmadığını gördü.

Hem anahtarı hem aracı çaldı

Bunun üzerine Açman, işyeri çalışanlarına araç anahtarının yerinde olmadığını söyledi. Çalışanlarından durumdan habersiz olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde aracın anahtarının kimliği belirsiz bir şahıs tarafından alındıktan sonra otomobilin çalındığı ortaya çıktı. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan kameralara yansıyan olayda, şüphelinin işyerinde yalnız kaldıktan sonra kulübeye girerek anahtarı aldığı ve aracı çaldığı görülüyor. Şahıs daha sonra aracı çalışır vaziyette bırakarak olay yerinden ayrılıyor.

'Çimento kaç para diyerek hırsızlık yapıyor'

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Çağlar Çalık, “Eleman buraya geliyor, önce bir sağa sola bakınıyor ne var ne yok diye. Sonra kafasında az çok projeyi oluşturuyor. Nalbura girip çimento kaç para falan diye soruyor. Zaten bizim orada kameralarımız var suratı net bir şekilde görünüyor. Oradan çıktıktan sonra arka tarafa doğru giderken arkadaşlar o tarafa geçmek yasak diye uyarıyor. ‘Tamam o zaman’ deyip geri doğru gelirken gözü bekçi kulübesine takılıyor. Orada biraz duraksayıp bekçi kulübesinin içine doğru bakıyor ve o sırada oradaki anahtarı görüyor. Etrafı biraz kontrol ettikten sonra hızlıca kulübeye dönüp kaşla göz arasında anahtarı alıp buradan yürüdükten sonra arabayı keşfedebilmek, hangi araba olduğunu bulabilmek için karşı tarafta, caddede volta atıyor. Arabayı keşfettikten sonra karşıdaki süitin orada çam ağaçları var onların arasında pusuya yatıp yolun trafik olmasını bekliyor. Trafik olsun ki buradan karşı taraf gözükmeden ben arabayı alıp gideyim diye düşünüyor sanırım. Sonra arabayı alıyor ama tam bizim dükkanın önünden değil karşıdaki dönercinin yan yolundan girip arka taraftan kaçıyor. Projeyi önceden çizmiş yani kafasında. Daha sonra aracın sahibi arkadaş geldi ve benim araba nerde diye sordu. Kimsenin daha hiçbir şeyden haberi olmadığı için ‘Nasıl yani? Ne demek nerede’ diye sorduk. Ona şaka yaptığımızı düşündü ‘bir yere mi gönderdiniz benim arabamı’ diye sordu. Bunun şakası olmaz diyerek gidip şikayette bulunmasını söyledik” dedi.
Çalık, “Sonra bizim şirketin kameralarından baktık meğer o başta fiyat soran elemanın arabayı alıp götürdüğünü gördük. Emniyete, her yere bildirildikten sonra arabayı yalnızca Çeliktepe tarafında bir sokakta kamera kayıtlarında görüyorlar ve sonra arabadan iz yok. Daha sonra belki bir faydası olur diye sosyal medyaya haber verildi. Burada yapılan röportajın akabinde akşam haberlerinde şahsın babası haberi görüyor ve bu benim oğlum diyor. Yanılmıyorsam çocuk uyuşturucu falan kullanıyormuş ve babasıyla problemleri varmış. Babası haberlerde görünce emniyeti arayıp bu benim çocuğum deyip emniyet mensuplarını haberdar ediyor. Emniyet mensupları çocuğu aldıktan sonra verdiği ifadede de büyük bir ihtimalle uyuşturucu etkisinde olduğunu hatırlamadığını söylüyor. Arabayı da Sanayi mahallesinde çalışır halde bırakıp kaçıyor. Arkadaşlar da arabayı orada o şekilde buluyorlar” diye konuştu.

Babası görüp ihbar edince yakalandı

Çalışmalar devam ettiği süre içerisinde otomobil sahibi ve işyeri çalışanları güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaştı. Haber sayfaları aracılığıyla hızla yayılan görüntüleri izleyen İsmet K., aracı çalan kişinin oğlu Hakan K. olduğunu gördü. Bunun üzerine Baba K. polis ekiplerini arayarak otomobili çalan kişinin oğlu olduğunu söyledi. İsmet K.’nın ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hakan K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde aracı çaldığını kabul eden Hakan K., hırsızlık esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve sonrasında çaldığı aracı çalışır vaziyette bırakarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Hakan K.’ya adli işlem yapıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:54SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
15:39Bakan Karaismailoğlu: Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız
15:37BM, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkını onaylayan kararı kabul etti
15:32Antonov: ABD, Ukrayna konusunda Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ediyor
15:22Antalya'da 3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba, cezaevinde asılı halde ölü bulundu
14:58İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu
14:52Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı
14:43Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu
14:37Van'da tarihi keşif: Perslere ait mezar bulundu
14:29ASELSAN, Katar'a açıldı: 'aselsan QATAR' markası tescil edildi
14:06Kırşehir'de Iraklı bir kişi, gülün dallarını dolarlarla sardırdı
13:55İzmir'de 6 ton sahte etil alkol ele geçirildi
13:53Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
13:50AK Partili Özhaseki: Kemal Bey biraz sabrederse 1.5 yıl sonra seçim var
13:43Koronavirüsü yenişini türkü söyleyerek kutlamıştı: Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti
13:38Antalya'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp polise teslim oldu
13:32Kılıçdaroğlu: Bir yandan 'Biz milliyetçiyiz' diyorlar, bir yandan TL'nin değerini pula döndürdüler
13:21Peskov: Elon Musk Rus pazarına ilgi gösterirse Putin'le görüşebilirler
13:19Moskova: Rusya ve ABD'nin çekilmesiyle Açık Semalar Anlaşması'nın uygulama alanı yüzde 80 küçülecek
13:15Hindistan'da maymunlar 250'den fazla köpek öldürdü: 'İntikam alıyor olabilirler'