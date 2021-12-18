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https://tr.sputniknews.com/20211218/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-tbb-yonetim-kurulu-uyeleriyle-gorustu-1051898042.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T22:00+0300
2021-12-18T22:00+0300
ekonomi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
nureddin nebati
türkiye bankalar birliği (tbb)
hazine ve maliye bakanlığı
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TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.Toplantıda, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Nebati, yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının, sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.Açıklamada, bankaların görüşmeye ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.Son dönemde Türkiye'deki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkati çeken bankalardan şu değerlendirmeler yapıldı: "Güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız, kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hane halkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir."
https://tr.sputniknews.com/20211218/bahceli-turk-ekonomisi-su-anda-sert-bir-kusatma-altindadir-1051893623.html
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), nureddin nebati, türkiye bankalar birliği (tbb), hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

22:00 18.12.2021
© DHAHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
Toplantıda, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Nebati, yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının, sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.
Açıklamada, bankaların görüşmeye ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.
Son dönemde Türkiye'deki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkati çeken bankalardan şu değerlendirmeler yapıldı: "Güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız, kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hane halkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir."
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