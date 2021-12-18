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Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti
Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti
Hollanda’da hükümet, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarından itibaren zorunlu... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T22:16+0300
2021-12-18T22:16+0300
koronavirüs
yılbaşı
hollanda
noel
kapanma
koronavirüs
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Koronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Avrupa’da hızla yayılmaya devam ederken, Avusturya’nın ardından Hollanda’da kapanma kararı aldı. Hükümet, Kovid-19 vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarın sabahtan itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi.'Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum'Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, ülke genelinde okulların, üniversitelerin ve zorunlu olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların yarından itibaren 14 Ocak'a kadar kapatılacağını duyurarak, “Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, Hollanda yarından itibaren tekrar karantinaya girecek” dedi. Rutte, söz konusu kapanma kararının Omicron mutasyonun neden olduğu salgındaki 5’inci dalga nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurguladı.Hollanda’da kapanma kararının ardından Noel ve yılbaşında 13 yaş üstü en fazla 4 misafirin, bu tarihler dışında ise en fazla 2 misafirin evlere alınmasına izin verilecek.Öte yandan Hollanda’da 28 Kasım'dan bu yana uygulanan kısmi kapanma geçtiğimiz günlerde 1 ay daha uzatılmış ve 14 Ocak 2022'ye kadar devam edeceği açıklanmıştı. Ülkede 28 Kasım'dan bu yana restoranlar, barlar, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ve diğer halka açık yerler yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılıyor, spor etkinlikleri seyircisiz yapılıyor ve mümkün olduğunca evden çalışılıyor.Hollanda'da salgının başından bu yana 2 milyon 966 bin 744 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 20 bin 420 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211122/hollanda-basbakani-rutte-siddete-basvuran-tedbir-karsitlarina-aptallar-dedi-1051028935.html
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yılbaşı, hollanda, noel, kapanma, koronavirüs

Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti

22:16 18.12.2021
© REUTERS / Eva PlevierHollanda - koronavirüs
Hollanda - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Eva Plevier
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Hollanda’da hükümet, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi.
Koronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Avrupa’da hızla yayılmaya devam ederken, Avusturya’nın ardından Hollanda’da kapanma kararı aldı. Hükümet, Kovid-19 vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarın sabahtan itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi.

'Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum'

Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, ülke genelinde okulların, üniversitelerin ve zorunlu olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların yarından itibaren 14 Ocak'a kadar kapatılacağını duyurarak, “Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, Hollanda yarından itibaren tekrar karantinaya girecek” dedi.
Rutte, söz konusu kapanma kararının Omicron mutasyonun neden olduğu salgındaki 5’inci dalga nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Hollanda’da kapanma kararının ardından Noel ve yılbaşında 13 yaş üstü en fazla 4 misafirin, bu tarihler dışında ise en fazla 2 misafirin evlere alınmasına izin verilecek.

Öte yandan Hollanda’da 28 Kasım'dan bu yana uygulanan kısmi kapanma geçtiğimiz günlerde 1 ay daha uzatılmış ve 14 Ocak 2022'ye kadar devam edeceği açıklanmıştı. Ülkede 28 Kasım'dan bu yana restoranlar, barlar, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ve diğer halka açık yerler yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılıyor, spor etkinlikleri seyircisiz yapılıyor ve mümkün olduğunca evden çalışılıyor.
Hollanda'da salgının başından bu yana 2 milyon 966 bin 744 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 20 bin 420 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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