https://tr.sputniknews.com/20211218/ibb-sozcusu-ongun-kur-farki-nedeniyle-istanbulun-152-milyar-tlsi-buharlasti-1051897900.html

İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı

İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun, "Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı" açıklamasını yaptı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T21:53+0300

2021-12-18T21:53+0300

2021-12-18T21:53+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kayıp

türk lirası

bütçe

murat ongun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103900/39/1039003969_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_247652c02cfb961d02b08a92daf115d6.jpg

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından Türk Lirası'nda tarihi değer kayıpları yaşanıyor.İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin geçen ay belirlenen 2022 bütçesinde 15.2 milyar liralık kaynağın 'buharlaştığını' söyledi.Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım'da, 2022 yılı İBB bütçesi, İBB Meclisi'nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB'ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul'un 15.2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kayıp, türk lirası, bütçe, murat ongun