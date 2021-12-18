Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211218/ibb-sozcusu-ongun-kur-farki-nedeniyle-istanbulun-152-milyar-tlsi-buharlasti-1051897900.html
İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun, "Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı" açıklamasını yaptı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T21:53+0300
2021-12-18T21:53+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kayıp
türk lirası
bütçe
murat ongun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103900/39/1039003969_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_247652c02cfb961d02b08a92daf115d6.jpg
Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından Türk Lirası'nda tarihi değer kayıpları yaşanıyor.İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin geçen ay belirlenen 2022 bütçesinde 15.2 milyar liralık kaynağın 'buharlaştığını' söyledi.Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım'da, 2022 yılı İBB bütçesi, İBB Meclisi'nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB'ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul'un 15.2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103900/39/1039003969_302:0:2435:1600_1920x0_80_0_0_af3c9b59198972a6986b66939a17ab6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kayıp, türk lirası, bütçe, murat ongun

İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı

21:53 18.12.2021
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun, "Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından Türk Lirası'nda tarihi değer kayıpları yaşanıyor.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin geçen ay belirlenen 2022 bütçesinde 15.2 milyar liralık kaynağın 'buharlaştığını' söyledi.
Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım'da, 2022 yılı İBB bütçesi, İBB Meclisi'nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB'ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul'un 15.2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:46The Hill: ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları ocak ayında oylayacak
22:34Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız
22:29İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi
22:16Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti
22:08MSB: GÖKTÜRK-2 uydusu 9 yılda dünyanın etrafında 48 bin 200 tur attı
22:00Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü
21:53İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı
21:46Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Uzaya yatırım lüks değil ihtiyaçtır
21:37Bakan Varank açıkladı: 'Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor'
21:32Zelenskiy, Donbass'ta savaşan yabancıların vatandaşlık almasını kolaylaştıran yasayı imzaladı
20:53Çin, Cıciang eyaletindeki koronavirüs salgınını durdurmaya çalışıyor
20:36Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu
20:01Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarına zam yaptı
19:55Rus ve Belarus uçaklarından ortak devriye uçuşu
19:50Belarus Güvenlik Konseyi: Avrupa'da çatışma çıkması durumunda Baltık ülkeleri imha olur
19:23Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
19:20Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
19:18Aliyev: Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını 2023’ün sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
19:06Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
19:03AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat