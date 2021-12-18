İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından Türk Lirası'nda tarihi değer kayıpları yaşanıyor.İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin geçen ay belirlenen 2022 bütçesinde 15.2 milyar liralık kaynağın 'buharlaştığını' söyledi.Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım'da, 2022 yılı İBB bütçesi, İBB Meclisi'nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB'ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul'un 15.2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun, "Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15.2 milyar TL'si buharlaştı" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından Türk Lirası'nda tarihi değer kayıpları yaşanıyor.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin geçen ay belirlenen 2022 bütçesinde 15.2 milyar liralık kaynağın 'buharlaştığını' söyledi.
Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım'da, 2022 yılı İBB bütçesi, İBB Meclisi'nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB'ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul'un 15.2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı" ifadelerini kullandı.
25 Kasım’da, 2022 yılı İBB bütçesi İBB Meclisi’nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB’ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul’un 15.2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı.