https://tr.sputniknews.com/20211218/ikametten-150-bin-tl-degerinde-ziynet-esyasi-calan-hirsiz-yakalandi-1051883184.html

İkametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

İkametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Kayseri'de bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T01:29+0300

2021-12-18T01:29+0300

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türkiye

kayseri

gözaltı

hırsızlık

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 7 farklı hırsızlık olayına karışan 29 yaşındaki M.K., bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın 40 yaşındaki K.Ç. ve 5 farklı işyerinde hırsızlık yapan 25 yaşındaki Y.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.Operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, K.Ç. ve Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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kayseri, gözaltı, hırsızlık