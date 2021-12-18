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https://tr.sputniknews.com/20211218/irandan-uaea-baskani-grossiye-cevap-hafiza-kartlari-sabotaj-eyleminde-yok-oldu-1051884320.html
İran'dan UAEA Başkanı Grossi'ye cevap: Hafıza kartları sabotaj eyleminde yok oldu
İran'dan UAEA Başkanı Grossi'ye cevap: Hafıza kartları sabotaj eyleminde yok oldu
İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi​​​​​​​'nin Kerec Nükleer Tesisi'nin kamera sistemi içindeki... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T04:16+0300
2021-12-18T04:16+0300
dünya
iran
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
hafıza kartı
sabotaj
nükleer tesis
rafael grossi
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nournews'te yer alan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi​​​​​​​'nin ifadelerine tepki gösterildi.Açıklamada, Grossi'nin bahsettiği hafıza kartının sabotaj eyleminde yok olduğu aktarılarak, "Ajans, sahip olduğu potansiyeli kaynağı belli olan bu tür sabotaj eylemlerini önlemek için neden kullanmadığını açıklamalıdır" ifadelerine yer verildi.Ajansın denetleme görevinin yanında üyelerini koruma sorumluluğunun da olduğu savunulan açıklamada, "Bu kurum, İran nükleer tesislerine yönelik tehditlere neden engel olmadığının izahını yapmalıdır. Ajans bu konuda neden etkili adımlar atmıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.UAEA Başkanı Grossi​​​​​​​, İran’ın Kerec Nükleer Tesisi'nde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıtmıştı.Nükleer tesise yönelik sabotaj sonucu hasar gören kamera sistemi içindeki hafıza kartlarının ne olduğuna ilişkin hala yeterli yanıtı İran tarafından alamadıklarını belirten Grossi, bu hususta Tahran’dan gerekli açıklamanın yapılmasını umut ettiklerini söylemişti.Kerec’e yönelik sabotaj girişiminde Ajansın kameralarının bir kaynak olarak kullanıldığını iddia etmenin 'saçmalık' olduğunu dile getiren Grossi, kameralarda verici gibi bu tür bir girişimde kullanılabilecek bir mekanizmanın olmadığını, Ajansın kamera sistemlerinin bir sabotajın parçası olarak görülmek istenmesinin kendisini rahatsız ettiğini sözlerine eklemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/iran-disisleri-nukleer-gorusmelerde-taraflar-ciddi-sekilde-etkilesime-girerse-ilerleme-mumkun-1051810923.html
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iran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), hafıza kartı, sabotaj, nükleer tesis, rafael grossi

İran'dan UAEA Başkanı Grossi'ye cevap: Hafıza kartları sabotaj eyleminde yok oldu

04:16 18.12.2021
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı
İran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi​​​​​​​'nin Kerec Nükleer Tesisi'nin kamera sistemi içindeki hafıza kartlarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, bu kartların yok olduğunu duyurdu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nournews'te yer alan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi​​​​​​​'nin ifadelerine tepki gösterildi.
Açıklamada, Grossi'nin bahsettiği hafıza kartının sabotaj eyleminde yok olduğu aktarılarak, "Ajans, sahip olduğu potansiyeli kaynağı belli olan bu tür sabotaj eylemlerini önlemek için neden kullanmadığını açıklamalıdır" ifadelerine yer verildi.
Ajansın denetleme görevinin yanında üyelerini koruma sorumluluğunun da olduğu savunulan açıklamada, "Bu kurum, İran nükleer tesislerine yönelik tehditlere neden engel olmadığının izahını yapmalıdır. Ajans bu konuda neden etkili adımlar atmıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
UAEA Başkanı Grossi​​​​​​​, İran’ın Kerec Nükleer Tesisi'nde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıtmıştı.
Nükleer tesise yönelik sabotaj sonucu hasar gören kamera sistemi içindeki hafıza kartlarının ne olduğuna ilişkin hala yeterli yanıtı İran tarafından alamadıklarını belirten Grossi, bu hususta Tahran’dan gerekli açıklamanın yapılmasını umut ettiklerini söylemişti.
Kerec’e yönelik sabotaj girişiminde Ajansın kameralarının bir kaynak olarak kullanıldığını iddia etmenin 'saçmalık' olduğunu dile getiren Grossi, kameralarda verici gibi bu tür bir girişimde kullanılabilecek bir mekanizmanın olmadığını, Ajansın kamera sistemlerinin bir sabotajın parçası olarak görülmek istenmesinin kendisini rahatsız ettiğini sözlerine eklemişti.
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