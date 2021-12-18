https://tr.sputniknews.com/20211218/izmir-aciklarinda-50-kacak-gocmen-yakalandi-1051885480.html

İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T09:59+0300

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türkiye

izmir

kaçak göçmen

dikili

yakalama

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında mobil radar ile yapılan kontrollerde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekipler, 31 göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı. Yapılan çalışmayla aynı bölgede 19 kaçak göçmen daha yakalandı.Toplam 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

türkiye

izmir

dikili

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izmir, kaçak göçmen, dikili, yakalama