https://tr.sputniknews.com/20211218/izmirde-6-ton-sahte-etil-alkol-ele-gecirildi-1051890085.html

İzmir'de 6 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 6 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir’de, internet ve telefon sipariş hattı oluşturup kargo yoluyla sahte etil alkol satan şüphelilere yönelik operasyonlarda, 6 ton sahte etil alkol ele... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T13:55+0300

2021-12-18T13:55+0300

2021-12-18T13:53+0300

türkiye

izmir

operasyon

sahte içki

etil alkol

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Konak ve Bornova’da bazı adreslerde taklit etiketli sahte etil alkol bulunduğunu belirledi.Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde ve depolarda yapılan aramalarda 6 ton taklit etiketli sahte etil alkol, 5 bin taklit etil alkol etiketi, içki yapımında kullanılan 4 bin 650 aroma, bin etil alkol bidon kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan L.T. ile F.A. ifade işlemleri için Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.İnternetten satıyorlarŞüphelilerin, kurdukları paravan şirket üzerinden internet ve telefon sipariş hattı oluşturup kargo yoluyla etil alkol satışı yaptıkları belirlendi. Ele geçirilen etil alkolün, bu yolla Türkiye’nin birçok noktasına gönderildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, ele geçirilen sahte etil alkolün bir kısmını da yılbaşı öncesi piyasaya sürmek için sahte içki yapımında kullanmak istedikleri ileri sürüldü.

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izmir, operasyon, sahte içki, etil alkol