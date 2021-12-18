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İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi
İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi
İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T22:29+0300
2021-12-18T22:29+0300
2021-12-18T22:33+0300
kınık
maden ocağı
türkiye
soma
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İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 7 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi 22:29 18.12.2021 (güncellendi: 22:33 18.12.2021)
İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi.
İzmir'in
Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 7 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.