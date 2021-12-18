https://tr.sputniknews.com/20211218/izmirde-maden-ocaginda-patlama-1051898431.html

İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi

İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T22:29+0300

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kınık

maden ocağı

türkiye

soma

patlama

göçük

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İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 7 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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kınık, maden ocağı, soma, patlama, göçük