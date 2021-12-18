https://tr.sputniknews.com/20211218/kars-erzurum-kara-yolunda-otobus-devrildi-4-olu-18-yarali-1051899786.html

Kars-Erzurum kara yolunda otobüs devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Kars-Erzurum kara yolunda otobüs devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

Kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T23:16+0300

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türkiye

erzurum

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yolcu otobüsü

ölü

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Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Iğdır-Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde devrildi.Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ile Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı" dedi.Ölü sayısı daha sonra 4, yaralı sayısının da 18 olduğu belirtildi.

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