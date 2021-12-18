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Kılıçdaroğlu: Bunun adı organize kötülüktür, bizim modele değil stratejiye ihtiyacımız var
Kılıçdaroğlu: Bunun adı organize kötülüktür, bizim modele değil stratejiye ihtiyacımız var
Kılıçdaroğlu Kayseri’de gerçekleşen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuşma yaptı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.Çalıştayda açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Bunun adı organize kötülüktür, bizim modele değil stratejiye ihtiyacımız var

22:55 18.12.2021 (güncellendi: 23:02 18.12.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA
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Kılıçdaroğlu Kayseri’de gerçekleşen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuşma yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.
Çalıştayda açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
Biz, ‘128 milyar dolar nerede’ derken bugünleri düşünerek söyledik. Arka kapıdan, kanunlara aykırı olarak kayınpeder-damat parayı yok ettiler. Borç aldılar, borçla dolara müdahale ediyorlar. Nereye kadar? Bunun adı organize kötülüktür. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti halkında var olan saray hükümeti organize kötülük yapıyorlar.
Yeni ekonomik model uyguluyoruz’ diyorlar. Bizim stratejiye ihtiyacımız var. Türkiye’nin kalkınma, büyüme stratejisi nedir? Yarın sabahı göremeyenler strateji üretemezler. Ülkesini sevmeyenler strateji üretemezler. Üniversitelere değer vermeyenler strateji üretemezler. İthalata bağlı bir sanayi yaratanlar strateji üretemezler. Fiyatlarda istikrarı sağlama görevi Merkez Bankası’nın ama yapamıyor çünkü müdahale ediliyor.
Korkunun ecele faydası yok. Hepinizin huzurunda, hepinize ve bu ülkenin insanlarına söz veriyorum. Organize kötülükle sonuna kadar mücadele edeceğim. Mücadele etmezseniz halkınızı sevmiyorsunuz, organize kötülüğe boyun eğiyorsunuz demektir. Mücadele edeceğim, etmeyen namerttir. Her bir vatandaşımın sorumluluğu var. Her birimizin sorumluluğu var. Bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Halka gitmek, dinlemek, çözümü anlatmak.
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