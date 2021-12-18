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https://tr.sputniknews.com/20211218/kirsehirde-irakli-bir-musteri-gul-buketlerini-dolarlarla-sardirdi--1051890238.html
Kırşehir'de Iraklı bir kişi, gülün dallarını dolarlarla sardırdı
Kırşehir'de Iraklı bir kişi, gülün dallarını dolarlarla sardırdı
Kırşehir'de Iraklı bir kişi, hazırlattığı çiçek buketine güllerle birlikte dolar da koydurdu. Şaşkınlığını gizleyemeyen çiçekçi ilk kez dolarla gül buketi... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T14:06+0300
2021-12-18T14:10+0300
türkiye
kırşehir
dolar
çiçek
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Irak uyruklu müşterisinin 'dolarlı gül buketi istiyorum' talebi karşısında şaşkına dönen çiçekçi, hazırladığı çiçeği sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Müşterisinin talebi karşısında şaşkına dönen Çiçekçi Esra Büyükturan, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Müşterimiz geldi, eşine buket yaptırmak istediğini söyledikten sonra cebinden dolar çıkardı. Şaşkına döndüm. Dolarlarla buket istiyorum diyerek dolarları gül buketlerine tek tek sarmamızı istedi" dedi. Büyükturan, "Bir ara müşterimiz, dolarları bırakarak işinin olduğunu söyledi ve dışarı çıktı. Özenle tek tek buketleri dolarla donatıp hazırladım. Ortalama 11 bin lira değerinde 700 dolarlık buket hazırladıktan sonra buketlerin içerisine bir de altın hediye koyduk. Paranın hazırlanış sürecinde de yırtılmamasına özen gösterdik. Genellikle karşılaştığımız bir durum değil ben çok şaşırdım. 11 bin liralık buket hazırlayarak 100 lira kazandım" diye konuştu.
türkiye
kırşehir
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kırşehir, dolar, çiçek

Kırşehir'de Iraklı bir kişi, gülün dallarını dolarlarla sardırdı

14:06 18.12.2021 (güncellendi: 14:10 18.12.2021)
© İHA / ENDERHAN ÖZdolar demeti
dolar demeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© İHA / ENDERHAN ÖZ
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Kırşehir'de Iraklı bir kişi, hazırlattığı çiçek buketine güllerle birlikte dolar da koydurdu. Şaşkınlığını gizleyemeyen çiçekçi ilk kez dolarla gül buketi hazırladı.
Irak uyruklu müşterisinin 'dolarlı gül buketi istiyorum' talebi karşısında şaşkına dönen çiçekçi, hazırladığı çiçeği sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Müşterisinin talebi karşısında şaşkına dönen Çiçekçi Esra Büyükturan, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Müşterimiz geldi, eşine buket yaptırmak istediğini söyledikten sonra cebinden dolar çıkardı. Şaşkına döndüm. Dolarlarla buket istiyorum diyerek dolarları gül buketlerine tek tek sarmamızı istedi" dedi.

Büyükturan, "Bir ara müşterimiz, dolarları bırakarak işinin olduğunu söyledi ve dışarı çıktı. Özenle tek tek buketleri dolarla donatıp hazırladım. Ortalama 11 bin lira değerinde 700 dolarlık buket hazırladıktan sonra buketlerin içerisine bir de altın hediye koyduk. Paranın hazırlanış sürecinde de yırtılmamasına özen gösterdik. Genellikle karşılaştığımız bir durum değil ben çok şaşırdım. 11 bin liralık buket hazırlayarak 100 lira kazandım" diye konuştu.
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