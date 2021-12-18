Koronavirüsü yenişini türkü söyleyerek kutlamıştı: Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti

Kentte yaşayan 6 çocuk babası emekli Kemal Şimşek'e 15 Ekim'de koronavirüs teşhisi kondu. Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Şimşek, 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen ve hastalığı yenişini 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsünü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek, önceki gün evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şimşek, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.
Sivas'ta, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 6 günde iyileşip taburcu olan, hastalığı yenişini türkü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.
Kentte yaşayan 6 çocuk babası emekli Kemal Şimşek'e 15 Ekim'de koronavirüs teşhisi kondu.
Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Şimşek, 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen ve hastalığı yenişini 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsünü söyleyerek kutlayan Kemal Şimşek, önceki gün evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şimşek, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.