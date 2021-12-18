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Londra'da Omicron varyantı nedeniyle 'olağanüstü durum' ilan edildi
Londra'da Omicron varyantı nedeniyle 'olağanüstü durum' ilan edildi
İngiltere'de Omicron varyantı hızlı yayılıyor. Yalnızca bir günde 10 bini aşkın Omicron varyantı vakası tespit edildi. Başkent Londra’da 'olağanüstü durum'... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T22:57+0300
2021-12-18T22:58+0300
koronavirüs
ingiltere
sadiq khan
acil durum
koronavirüs
omicron
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İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı.Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki artışın ardından başkentte 'olağanüstü durum' ilan etti.Khan, yaptığı açıklamada, "Hastaneye kabullerin artması ve sağlık çalışanlarının sayısındaki eksiklik nedeniyle ortaklarımızla görüşerek bugün Londra için olağanüstü durum ilan etme kararını aldım" ifadelerini kullanarak, "Bu, işlerin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir" dedi.Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS), itfaiye ve polis gibi hayati kurumların personellerinin zor durumda kaldığını ifade eden Khan, Londra'daki ve ülkedeki herkesin güçlendirici aşı dozlarını almaları gerektiğini vurguladı.Son 1 haftada hastaneye kabuller yüzde 30 arttıSon zamanlarda ülkede en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Londra'da, son 1 haftada 78 bin 168 vaka kaydedilirken, hükümetin verilerine göre, başkentte salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 1.5 milyonu aştı.Londra'da ayrıca, hastaneye kabullerin son 1 hafta içinde yüzde 30 artmasıyla şu anda hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının yaklaşık 15 bine ulaştığı belirtildi.Khan'ın 'olağanüstü durum' ilan etmesi üzerine başkentteki acil durum servislerinde bir dizi düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Khan, daha önce geçtiğimiz ocak ayında başkentin 'kriz noktasında' olduğunu ve sağlık hizmetlerinin korunması için acil önlem alınması gerektiğini söyleyerek 'olağanüstü durum' ilan etmişti.
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ingiltere, sadiq khan, acil durum, koronavirüs, omicron

Londra'da Omicron varyantı nedeniyle 'olağanüstü durum' ilan edildi

22:57 18.12.2021 (güncellendi: 22:58 18.12.2021)
© REUTERS / Henry Nichollsİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere'de Omicron varyantı hızlı yayılıyor. Yalnızca bir günde 10 bini aşkın Omicron varyantı vakası tespit edildi. Başkent Londra’da 'olağanüstü durum' ilan edildi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı.
Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki artışın ardından başkentte 'olağanüstü durum' ilan etti.
Khan, yaptığı açıklamada, "Hastaneye kabullerin artması ve sağlık çalışanlarının sayısındaki eksiklik nedeniyle ortaklarımızla görüşerek bugün Londra için olağanüstü durum ilan etme kararını aldım" ifadelerini kullanarak, "Bu, işlerin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir" dedi.
Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS), itfaiye ve polis gibi hayati kurumların personellerinin zor durumda kaldığını ifade eden Khan, Londra'daki ve ülkedeki herkesin güçlendirici aşı dozlarını almaları gerektiğini vurguladı.

Son 1 haftada hastaneye kabuller yüzde 30 arttı

Son zamanlarda ülkede en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Londra'da, son 1 haftada 78 bin 168 vaka kaydedilirken, hükümetin verilerine göre, başkentte salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 1.5 milyonu aştı.
Londra'da ayrıca, hastaneye kabullerin son 1 hafta içinde yüzde 30 artmasıyla şu anda hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının yaklaşık 15 bine ulaştığı belirtildi.

Khan'ın 'olağanüstü durum' ilan etmesi üzerine başkentteki acil durum servislerinde bir dizi düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Khan, daha önce geçtiğimiz ocak ayında başkentin 'kriz noktasında' olduğunu ve sağlık hizmetlerinin korunması için acil önlem alınması gerektiğini söyleyerek 'olağanüstü durum' ilan etmişti.
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