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Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu
Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere "Çıakr telefonunu" diyerek espri yaptı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T20:36+0300
2021-12-18T20:36+0300
2021-12-18T20:36+0300
türkiye
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mansur yavaş
telefon
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twiter hesabından gençlere yönelik videolu bir paylaşımda bulundu.Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere “Çıkar telefonunu, hani öyle diyorlar ya” dedi.Yavaş paylaşımında ise, "Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı" ifadelerini kullandı.
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ankara, mansur yavaş, telefon
Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere "Çıakr telefonunu" diyerek espri yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twiter hesabından gençlere yönelik videolu bir paylaşımda bulundu.
Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere “
Çıkar telefonunu, hani öyle diyorlar ya” dedi.
Yavaş paylaşımında ise,
"Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı" ifadelerini kullandı.