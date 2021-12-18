https://tr.sputniknews.com/20211218/mansur-yavastan-genclere-cikar-telefonunu-1051897116.html

Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu

Mansur Yavaş’tan gençlere: Çıkar telefonunu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere "Çıakr telefonunu" diyerek espri yaptı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

mansur yavaş

telefon

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twiter hesabından gençlere yönelik videolu bir paylaşımda bulundu.Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere “Çıkar telefonunu, hani öyle diyorlar ya” dedi.Yavaş paylaşımında ise, "Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı" ifadelerini kullandı.

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ankara, mansur yavaş, telefon