https://tr.sputniknews.com/20211218/moskova-rusya-ve-abdnin-cekilmesiyle-acik-semalar-anlasmasinin-uygulama-alani-yuzde-80-kuculecek-1051889038.html

Moskova: Rusya ve ABD'nin çekilmesiyle Açık Semalar Anlaşması'nın uygulama alanı yüzde 80 küçülecek

Moskova: Rusya ve ABD'nin çekilmesiyle Açık Semalar Anlaşması'nın uygulama alanı yüzde 80 küçülecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesiyle birlikte anlaşmanın etkisinin ciddi şekilde azalacağını ve uygulama... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T13:19+0300

2021-12-18T13:19+0300

2021-12-18T13:18+0300

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açık semalar antlaşması (asa)

açık semalar anlaşması

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Moskova'nın bugün itibarıyla resmen çekilmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan anlaşmayla ilgili açıklama geldi.Açık Semalar Anlaşması'nda kalmaya devam eden ülkelerin kararına saygı duyduklarını belirten bakanlık, "Onlara yapıcı ve verimli bir ortak çalışma diliyoruz. Ancak ABD ve Rusya olmadan anlaşmanın etkisinin ciddi şekilde azalacağı aşikar. Nitekim anlaşmanın uygulandığı alan yüzde 80 küçülecek ve 2022'de planlanan açık semalar misyonlarının sayısı keskin şekilde azalacak" ifadelerini kullandı.Bakanlık, anlaşmadaki rejimin bozulmasının sorumluluğunun çekilme kararını ilk alan taraf olarak ABD'ye ait olduğunun altını çizdi.Rusya'nın anlaşmada kaldığı 20 yılda 646 gözlem misyonu gerçekleştirdiğini ve 1580 gözlem uçuşlarının 449'una ev sahipliği yaptığını kaydeden bakanlık, bunun anlaşmaya taraf ülkeler arasında en yüksek rakam olduğunu vurguladı.ABD'nin Kasım 2020'de resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya, söz konusu anlaşmadan bugün itibarıyla resmen çıktı.Türkiye de yer alıyorRusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyordu.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-acik-semalar-anlasmasindan-resmen-cekildi-1051886942.html

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abd, rusya, açık semalar antlaşması (asa), açık semalar anlaşması