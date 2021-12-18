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https://tr.sputniknews.com/20211218/osmaniyede-ihaleden-satilik-cami-1051893527.html
Osmaniye’de ihaleden satılık cami
Osmaniye’de ihaleden satılık cami
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Şehit Mehmet Hallaç mahallesinde bulunan cami, tarafların arsa anlaşmazlığından dolayı mahkemece satılığa çıkarıldı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T17:19+0300
2021-12-18T17:19+0300
türkiye
osmaniye
cami
muhtar
satılık
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Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Hallaç mahallesinde bulunan arsaya cami inşaatına başlandı. Yüzde 90’ı tamamlanan ve kubbesi yapılan caminin alt katı Cuma namazları için ibadete de açıldı. Bir süre sonra arsa sahiplerinin mahkemeye müracaat etmesi sonucu Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesi camiyi 1 Milyon 7 Bin 635 Türk Lirasına satışa çıkardı. Cami satış ihalesinin bitiş tarihi ise 19 Ocak 2022 olarak ilan edildi. Cami satışıyla ilgili bir açıklama yapan Şehit Mehmet Hallaç Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda yapılan caminin Cami Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Murat Çevik, anlaşmazlığın 8 metrekare ile ilgili olduğunu belirterek, “Camimizin toplam 958 metrekare alanı bulunmakta. bunun 950 metresi derneğimiz adına tapulu ve tescilli. Lakin 8 Metre kare için bir hukuki problem söz konusu oldu. Bununla ilgili mahkemeyi açan da biziz. Mahkeme neticesinde bu 8 metre kareyi 19 Ocak 2022 tarihinde alacağız ve arsamıza katacağız. Bu cami mahallemize güzel bir hizmet olacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/adiyamanda-5-tllik-cami-tuvaleti-ucreti-tepki-cekti-sikayetlerin-ardindan-3-tlye-dustu-1051751987.html
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osmaniye, cami, muhtar, satılık

Osmaniye’de ihaleden satılık cami

17:19 18.12.2021
© İHA / SELÇUK ŞAVRANcami
cami - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Şehit Mehmet Hallaç mahallesinde bulunan cami, tarafların arsa anlaşmazlığından dolayı mahkemece satılığa çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Hallaç mahallesinde bulunan arsaya cami inşaatına başlandı. Yüzde 90’ı tamamlanan ve kubbesi yapılan caminin alt katı Cuma namazları için ibadete de açıldı.

Bir süre sonra arsa sahiplerinin mahkemeye müracaat etmesi sonucu Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesi camiyi 1 Milyon 7 Bin 635 Türk Lirasına satışa çıkardı. Cami satış ihalesinin bitiş tarihi ise 19 Ocak 2022 olarak ilan edildi.

Cami satışıyla ilgili bir açıklama yapan Şehit Mehmet Hallaç Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda yapılan caminin Cami Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Murat Çevik, anlaşmazlığın 8 metrekare ile ilgili olduğunu belirterek, “Camimizin toplam 958 metrekare alanı bulunmakta. bunun 950 metresi derneğimiz adına tapulu ve tescilli. Lakin 8 Metre kare için bir hukuki problem söz konusu oldu. Bununla ilgili mahkemeyi açan da biziz. Mahkeme neticesinde bu 8 metre kareyi 19 Ocak 2022 tarihinde alacağız ve arsamıza katacağız. Bu cami mahallemize güzel bir hizmet olacak" dedi.
Cami tuvaleti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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