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Otopilot aracın sürücü koltuğundaki köpek tartışmalara neden oldu
Otopilot aracın sürücü koltuğundaki köpek tartışmalara neden oldu
ABD’nin Teksas eyaletinde hareket halindeki Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına görüntülenen köpek sosyal medyanın gündemine oturdu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T23:37+0300
2021-12-18T23:54+0300
yaşam
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Teksas'ta otopilot özelliğine sahip Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturan köpek sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri kaydeden Blake Missick adlı kişi, “Bu gerçekten çılgınca! Arabada kimseyi göremiyorum. Böyle bir şey yasal mı?” diyerek olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölünde, bazı kullanıcılar görüntünün kurgu olduğunu ve takipçi kazanmak için özellikle kayda alındığını aktardı. Missick'in daha önce de bu tarz görüntüler paylaşması, Tesla’nın otopilotunun 30 saniye içerisinde direksiyona dokunulmasını isteme özelliği ve çekilen videonun 29 saniye sürmesi bu ihtimali daha da güçlendirdi.Missick görüntünün kurgu olduğu iddialarına ise, "Hayır, bu benim işim değil. Ama keşke Tesla'sı olan birini tanısaydım, bu harika olurdu" diyerek cevap verdi.Öte yandan geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda da bir TikTok kullanıcısı aracının arka koltuğuna bir yatak kurmuş ve aracın kontrolü otopilottayken uyumuştu. Görüntüler, tepkiyle karşılanmış ve otonom sürüşe bu kadar fazla güvenilmemesi gerektiğine dair haberler basında yer almıştı.
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Otopilot aracın sürücü koltuğundaki köpek tartışmalara neden oldu

23:37 18.12.2021 (güncellendi: 23:54 18.12.2021)
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERTesla taksi
Tesla taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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ABD’nin Teksas eyaletinde hareket halindeki Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına görüntülenen köpek sosyal medyanın gündemine oturdu.
Teksas'ta otopilot özelliğine sahip Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturan köpek sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri kaydeden Blake Missick adlı kişi, “Bu gerçekten çılgınca! Arabada kimseyi göremiyorum. Böyle bir şey yasal mı?” diyerek olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölünde, bazı kullanıcılar görüntünün kurgu olduğunu ve takipçi kazanmak için özellikle kayda alındığını aktardı. Missick'in daha önce de bu tarz görüntüler paylaşması, Tesla’nın otopilotunun 30 saniye içerisinde direksiyona dokunulmasını isteme özelliği ve çekilen videonun 29 saniye sürmesi bu ihtimali daha da güçlendirdi.

Missick görüntünün kurgu olduğu iddialarına ise, "Hayır, bu benim işim değil. Ama keşke Tesla'sı olan birini tanısaydım, bu harika olurdu" diyerek cevap verdi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda da bir TikTok kullanıcısı aracının arka koltuğuna bir yatak kurmuş ve aracın kontrolü otopilottayken uyumuştu. Görüntüler, tepkiyle karşılanmış ve otonom sürüşe bu kadar fazla güvenilmemesi gerektiğine dair haberler basında yer almıştı.
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