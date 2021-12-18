https://tr.sputniknews.com/20211218/pakistanda-dogal-gaz-boru-hattinda-patlama-12-kisi-oldu-1051892495.html

Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama: 12 kişi öldü

Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama: 12 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T16:46+0300

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dünya

pakistan

ölüm

patlama

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Pakistan'da yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.'Gaz sızıntısı neden oldu' ihtimaliEmniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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pakistan, ölüm, patlama