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Peskov: Elon Musk Rus pazarına ilgi gösterirse Putin'le görüşebilirler
Peskov: Elon Musk Rus pazarına ilgi gösterirse Putin'le görüşebilirler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un ürünlerinin henüz Rusya pazarına girmediğini ve bu yönde bir ilgisi olması halinde... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T13:21+0300
2021-12-18T13:20+0300
dünya
rusya
vladimir putin
dmitriy peskov
elon musk
görüşme
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Kremlin'den, daha önce Putin'le görüşmeyi çok istediğini söyleyen ve Rus lideri Clubhouse adlı uygulamada sohbete davet eden Musk'ı umutlandıracak bir açıklama geldi.Putin'in yabancı iş insanları, girişimciler ve vizyonerlerle görüşmeye açık olduğunu belirten Peskov, Rusya liderinin Rus pazarında geniş bir şekilde temsil edilen Fransız ve Alman iş insanlarıyla her yıl görüşmeler yaptığına dikkat çekti.Musk'ın ise Rusya pazarında temsil edilmediğini söyleyen Peskov, "Ancak bu pazara ilgi göstereceğini umuyoruz. O zaman Putin'le görüşmesini ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.Şubat ayında Musk, Putin'i Clubhouse'a davet etmiş ve "Sizinle konuşmak büyük bir onur olurdu" yazmıştı.Musk'ın davetinin çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Peskov, "Öncelikle davetin içeriğini, ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz. Bu nedenle başlangıçta her şeyi inceleyeceğiz, daha sonra yanıt vereceğiz" diye konuşmuştu.
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rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, elon musk, görüşme

Peskov: Elon Musk Rus pazarına ilgi gösterirse Putin'le görüşebilirler

13:21 18.12.2021
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un ürünlerinin henüz Rusya pazarına girmediğini ve bu yönde bir ilgisi olması halinde ünlü iş insanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi.
Kremlin'den, daha önce Putin'le görüşmeyi çok istediğini söyleyen ve Rus lideri Clubhouse adlı uygulamada sohbete davet eden Musk'ı umutlandıracak bir açıklama geldi.

Putin'in yabancı iş insanları, girişimciler ve vizyonerlerle görüşmeye açık olduğunu belirten Peskov, Rusya liderinin Rus pazarında geniş bir şekilde temsil edilen Fransız ve Alman iş insanlarıyla her yıl görüşmeler yaptığına dikkat çekti.

Musk'ın ise Rusya pazarında temsil edilmediğini söyleyen Peskov, "Ancak bu pazara ilgi göstereceğini umuyoruz. O zaman Putin'le görüşmesini ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.

Şubat ayında Musk, Putin'i Clubhouse'a davet etmiş ve "Sizinle konuşmak büyük bir onur olurdu" yazmıştı.
Musk'ın davetinin çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Peskov, "Öncelikle davetin içeriğini, ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz. Bu nedenle başlangıçta her şeyi inceleyeceğiz, daha sonra yanıt vereceğiz" diye konuşmuştu.
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