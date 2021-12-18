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Peskov: Elon Musk Rus pazarına ilgi gösterirse Putin'le görüşebilirler
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
© AP Photo / Matt Rourke
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un ürünlerinin henüz Rusya pazarına girmediğini ve bu yönde bir ilgisi olması halinde ünlü iş insanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi.
Kremlin'den, daha önce Putin'le görüşmeyi çok istediğini söyleyen ve Rus lideri Clubhouse adlı uygulamada sohbete davet eden Musk'ı umutlandıracak bir açıklama geldi.
Putin'in yabancı iş insanları, girişimciler ve vizyonerlerle görüşmeye açık olduğunu belirten Peskov, Rusya liderinin Rus pazarında geniş bir şekilde temsil edilen Fransız ve Alman iş insanlarıyla her yıl görüşmeler yaptığına dikkat çekti.
Musk'ın ise Rusya pazarında temsil edilmediğini söyleyen Peskov, "Ancak bu pazara ilgi göstereceğini umuyoruz. O zaman Putin'le görüşmesini ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.
Şubat ayında Musk, Putin'i Clubhouse'a davet etmiş ve "Sizinle konuşmak büyük bir onur olurdu" yazmıştı.
Putin'in yabancı iş insanları, girişimciler ve vizyonerlerle görüşmeye açık olduğunu belirten Peskov, Rusya liderinin Rus pazarında geniş bir şekilde temsil edilen Fransız ve Alman iş insanlarıyla her yıl görüşmeler yaptığına dikkat çekti.
Musk'ın ise Rusya pazarında temsil edilmediğini söyleyen Peskov, "Ancak bu pazara ilgi göstereceğini umuyoruz. O zaman Putin'le görüşmesini ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.
Şubat ayında Musk, Putin'i Clubhouse'a davet etmiş ve "Sizinle konuşmak büyük bir onur olurdu" yazmıştı.
Musk'ın davetinin çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Peskov, "Öncelikle davetin içeriğini, ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz. Bu nedenle başlangıçta her şeyi inceleyeceğiz, daha sonra yanıt vereceğiz" diye konuşmuştu.