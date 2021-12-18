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https://tr.sputniknews.com/20211218/romelu-lukaku-kovid-19a-yakalandi-1051883921.html
Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı
Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T02:46+0300
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spor
romelu lukaku
chelsea
koronavirüs
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Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City-Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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romelu lukaku, chelsea, koronavirüs

Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı

02:46 18.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya-Belçika-EURO 2020-maç-Romelu Lukaku-Maxim Mukhin
Rusya-Belçika-EURO 2020-maç-Romelu Lukaku-Maxim Mukhin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© Sputnik
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City-Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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