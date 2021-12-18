https://tr.sputniknews.com/20211218/romelu-lukaku-kovid-19a-yakalandi-1051883921.html

Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı

Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T02:46+0300

2021-12-18T02:46+0300

2021-12-18T02:46+0300

spor

romelu lukaku

chelsea

koronavirüs

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Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City-Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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romelu lukaku, chelsea, koronavirüs