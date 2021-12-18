https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-2022de-10dan-fazla-kitalararasi-balistik-fuze-firlatacak-1051881956.html

‘Rusya, 2022'de 10'dan fazla kıtalararası balistik füze fırlatacak’

‘Rusya, 2022'de 10'dan fazla kıtalararası balistik füze fırlatacak’

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Rusya’nın 2022'de 10'dan fazla kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmayı planladığını söyledi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T00:19+0300

2021-12-18T00:19+0300

2021-12-18T00:19+0300

savunma

rusya

füze

kıtalararası balistik füze

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Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Karakayev, "Önümüzdeki yıl, önemli kısmı testlerden oluşacak 10'dan fazla kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyoruz” dedi.Stratejik Füze Kuvvetlerinin son 5 yılda 25'ten fazla kıtalararası balistik füze fırlatma işlemi gerçekleştirdiğini belirten Karakayev, “Son beş yıldaki istatistiklere bakıldığında, önümüzdeki yılın ne kadar yoğun ve zor olacağının anlaşılacağını düşünüyorum” diye konuştu.Testlerin yeni sistemler ve savaş ekipmanlarının oluşturulmasının bir parçası olarak gerçekleştirileceğini kaydeden Karakayev, “Orenburg bölgesindeki Yasnenskiy Füze Üssü ve Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk kozmodromu test alanı olarak hazırlandı. Hipersonik silahlarla donatılmış Avangard füze sisteminin test atışları da burada yapılmıştı” ifadelerini kullandı.Karakayev, şu anda yeni bir yer tabanlı mobil füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirterek, “Stratejik Füze Birliklerine bağlı Kozelsk birliklerinin sabit tabanlı Yars füzeleriyle yeniden donatılma çalışmaları aktif olarak devam ediyor. Mobil füze sistemleriyle donatılmış 8 füze birliğinden 6’sının yeniden donatılması çalışmaları tamamladı” dedi.Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı, nükleer başlık taşıyabilen ‘Sarmat’ sisteminin 2022 yılında hizmete sokulmasıyla birlikte, 'Voyevoda' kıtalararası balistik füzelerinin kademeli olarak geri çekileceğini belirtti.Karakayev, 2011'den 2021'e kadar modern füze sistemlerine sahip 21 füze alayı oluşturulduğunu anımsatarak, START-3 Anlaşmasının uzatılmasının, ‘Avangard’ ve ‘Sarmat’ gibi yeni füze sistemlerinin muharebe görevine alınması da dahil olmak üzere, Stratejik Füze Kuvvetlerinin gelişmesini engellemediğini kaydetti.START-3 Anlaşmasının uzatılmasından sonra stratejik saldırı silahlarının sayısı, denetim sayısı ve veri alışverişi prosedürünün değişmediğine vurgu yapan Karakayev, “5 Şubat 2026 tarihine kadar her yıl Amerikalı uzmanlar, Stratejik Nükleer Kuvvetlerin tesislerini denetlemeye devam edecek” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, START-3 Anlaşması, Rusya ve ABD’nin nükleer cephaneliğini 7 yıl içinde ve gelecekte toplam silah miktarının 700 balistik füze, 1550 başlık ve 800 fırlatma rampası geçmeyecek şekilde azaltacağını öngörüyor. 5 yıl süreyle uzatılan anlaşma, herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılmaksızın, imzalandığı şekliyle 5 Şubat 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.Karakayev, Avrupa'da konuşlandırılan ABD füze savunma sistemleri unsurlarının, Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri için tehdit oluşturabileceği ve yeni sistemler geliştirilirken bunun göz önünde bulundurulduğuna vurgu yaparak, “ABD, gelecekte ülkemizin Avrupa kısmında bulunan kıtalararası balistik füzelerine tehdit oluşturabilecek füze savunma sistemini aktif olarak artırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.Bu tehditlerin etkisiz hale getirilmesi için Stratejik Füze Kuvvetlerinin etkili füze karşıtı savunma önlemleri geliştirmeye devam ettiğine dikkat çeken Karakayev, “Hiç şüphe yok ki, yakın gelecekte ABD, Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetlerinin yeteneklerini dengeleme girişimlerini sürdürmenin yanı sıra, bu sorunu çözmek için yeni ek yollar aramaya ve uygulamaya devam edecek” diye konuştu.Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı, bu konuda avantajın korunabilmesi için ülkenin askeri-sanayi şirketlerinin katılımıyla araştırma kuruluşlarının, hipersonik savaş başlıklarına sahip füze sistemleri de dahil olmak üzere, füze savunmasını bertaraf edebilecek yeni sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.Karakayev, hipersonik savaş başlığına sahip Avangard kıtalararası füze sisteminin, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemleri için ulaşılamaz düzeyde olduğunu belirterek, “Sonuçta, bu tür savaş başlıkları sadece yüksek hız özelliklerine değil, aynı zamanda hava savunma bölgelerini atlayarak uçuş yörüngesi sağlayan ve başlığın nihai hedefini tahmin etmeye izin vermeyen manevra kabiliyetine de sahip. Bu özellikler göz önüne alındığında, mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerinin üstesinden gelme olasılığı neredeyse yüzde yüzdür” dedi.Karakayev, “Bununla birlikte, füze savunma sistemlerinin geliştirilmesinin de oldukça yüksek bir hızda ilerlediğini, gerekli araştırmaların ve hipersonik başlıkların imhası için füzesavarların geliştirilmesine yönelik teknoloji arayışlarının sürdüğünü de unutmamak gerekir” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, 2019 Aralık ayında, Avangard hipersonik savaş başlığına sahip kıtalararası balistik füzelerle donatılan ilk alayın Orenburg şehri yakınlarında göreve başladığını duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard füze sisteminin ABD füze savunma sisteminin Avrupa’da konuşlandırılmasına etkili bir yanıt olacağını belirtmişti.

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rusya, füze, kıtalararası balistik füze