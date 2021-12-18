https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-3-askeri-ucakla-200-kisiyi-kabilden-tahliye-etti-1051893400.html

Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti

Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti

Rusya Savunma Bakanlığı, 200 kişiyi taşıyan 3 Il-76 tipi askeri kargo uçağının Afganistan'ın başkenti Kabil'den ayrıldığını duyurdu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T17:19+0300

2021-12-18T17:19+0300

2021-12-18T17:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

rusya savunma bakanlığı

kabil

tahliye

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Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yeni düzene adaptasyon süreci devam ederken Rusya, bu ülkedeki 200 kişiyi daha tahliye etti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Kabil havaalanına insani yardım götüren 3 askeri kargo uçağı, tahliye edilecek kişileri alarak Afganistan'dan ayrıldı" ifadelerine yer verildi.Il-76 tipi uçaklarda Rusya, Kırgızistan vatandaşları ile Rusya'da eğitim görecek Afgan öğrenciler dahil yaklaşık 200 kişi bulunduğunu belirten bakanlık, bu kişilerin Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy hava üssüne indirileceğini bildirdi.Bakanlık, tahliye uçaklarının yakıt ikmali için Tacikistan'a ve Kırgızistan'a iniş yapacağını da ekledi.Rusya, söz konusu uçaklarla Afganistan'a gıda ürünleri ve ilaçları da kapsayan 36 ton insani yardım götürmüştü.Rusya, 26 Ağustos-1 Aralık döneminde Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Ukrayna ve Afganistan vatandaşlarından oluşan 770 kişiyi Afganistan'dan tahliye etmiş, bu ülkeye toplam 100 tondan fazla insani yardım ulaştırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-bircok-ulke-afganistandaki-buyukelciliklerini-yeniden-acmak-istiyor-1051350915.html

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