Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-3-askeri-ucakla-200-kisiyi-kabilden-tahliye-etti-1051893400.html
Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti
Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti
Rusya Savunma Bakanlığı, 200 kişiyi taşıyan 3 Il-76 tipi askeri kargo uçağının Afganistan'ın başkenti Kabil'den ayrıldığını duyurdu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T17:19+0300
2021-12-18T17:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
rusya savunma bakanlığı
kabil
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051319489_0:0:3315:1865_1920x0_80_0_0_4eb71d4605cce996f134803433a6203e.jpg
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yeni düzene adaptasyon süreci devam ederken Rusya, bu ülkedeki 200 kişiyi daha tahliye etti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Kabil havaalanına insani yardım götüren 3 askeri kargo uçağı, tahliye edilecek kişileri alarak Afganistan'dan ayrıldı" ifadelerine yer verildi.Il-76 tipi uçaklarda Rusya, Kırgızistan vatandaşları ile Rusya'da eğitim görecek Afgan öğrenciler dahil yaklaşık 200 kişi bulunduğunu belirten bakanlık, bu kişilerin Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy hava üssüne indirileceğini bildirdi.Bakanlık, tahliye uçaklarının yakıt ikmali için Tacikistan'a ve Kırgızistan'a iniş yapacağını da ekledi.Rusya, söz konusu uçaklarla Afganistan'a gıda ürünleri ve ilaçları da kapsayan 36 ton insani yardım götürmüştü.Rusya, 26 Ağustos-1 Aralık döneminde Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Ukrayna ve Afganistan vatandaşlarından oluşan 770 kişiyi Afganistan'dan tahliye etmiş, bu ülkeye toplam 100 tondan fazla insani yardım ulaştırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-bircok-ulke-afganistandaki-buyukelciliklerini-yeniden-acmak-istiyor-1051350915.html
rusya
afganistan
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051319489_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_f21895f7653ac6844c21376f341e89f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, afganistan, rusya savunma bakanlığı, kabil, tahliye

Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti

17:19 18.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Afganistan
Rusya- Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, 200 kişiyi taşıyan 3 Il-76 tipi askeri kargo uçağının Afganistan'ın başkenti Kabil'den ayrıldığını duyurdu.
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yeni düzene adaptasyon süreci devam ederken Rusya, bu ülkedeki 200 kişiyi daha tahliye etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Kabil havaalanına insani yardım götüren 3 askeri kargo uçağı, tahliye edilecek kişileri alarak Afganistan'dan ayrıldı" ifadelerine yer verildi.
Il-76 tipi uçaklarda Rusya, Kırgızistan vatandaşları ile Rusya'da eğitim görecek Afgan öğrenciler dahil yaklaşık 200 kişi bulunduğunu belirten bakanlık, bu kişilerin Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy hava üssüne indirileceğini bildirdi.
Bakanlık, tahliye uçaklarının yakıt ikmali için Tacikistan'a ve Kırgızistan'a iniş yapacağını da ekledi.
Rusya, söz konusu uçaklarla Afganistan'a gıda ürünleri ve ilaçları da kapsayan 36 ton insani yardım götürmüştü.
Rusya, 26 Ağustos-1 Aralık döneminde Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Ukrayna ve Afganistan vatandaşlarından oluşan 770 kişiyi Afganistan'dan tahliye etmiş, bu ülkeye toplam 100 tondan fazla insani yardım ulaştırmıştı.
Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor
1 Aralık, 22:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25Bahçeli: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır
17:19Osmaniye’de ihaleden satılık cami
17:19Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti
17:13CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı
17:05AK Parti’li Kurtulmuş: Büyük güçler, Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için planlarını yapıyorlar
17:03Binali Yıldırım: Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor
17:02ASELSAN'dan Katar açıklaması: Yapılan haber ve paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır
16:51Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
16:46Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama: 12 kişi öldü
16:29Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz
16:28Bulgarlar yılbaşı alışverişi için Edirne’ye akın ediyor: Baklavaya kadar bagajlarımızı dolduruyoruz
16:09Edirne’den konut satışları arttı: Bulgarlar köy evi, Yunanlar daire alıyor
16:05Hamzabeyli'de 32 kilometre tır kuyruğu oluştu
15:54SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
15:39Bakan Karaismailoğlu: Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız
15:37BM, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkını onaylayan kararı kabul etti
15:32Antonov: ABD, Ukrayna konusunda Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ediyor
15:22Antalya'da 3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba, cezaevinde asılı halde ölü bulundu
14:58İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu
14:52Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı