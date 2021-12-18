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Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
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ABD'nin Kasım 2020'de resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya, söz konusu anlaşmadan bugün itibarıyla resmen çıktı.
Ocak ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin resmen çekilmesi nedeniyle Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülke içinde anlaşmadan çekilmeye ilişkin prosedürler tamamlandıktan sonra, diğer taraf ülkelere konuyla ilgili bir nota gönderileceğini ve 6 ay sonra Moskova'nın anlaşmadan çekilmiş olacağını söylemişti.
7 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeyi öngören yasayı imzalamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülke içinde anlaşmadan çekilmeye ilişkin prosedürler tamamlandıktan sonra, diğer taraf ülkelere konuyla ilgili bir nota gönderileceğini ve 6 ay sonra Moskova'nın anlaşmadan çekilmiş olacağını söylemişti.
7 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeyi öngören yasayı imzalamıştı.
Türkiye de yer alıyor
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.