https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-avrupa-ve-abddeki-askerlerin-hareketlerini-izleyebilen-uydulara-sahibiz-1051883788.html

Rusya: Avrupa ve ABD'deki askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahibiz

Rusya: Avrupa ve ABD'deki askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahibiz

Rusya'nın Avrupa ülkelerinde ve ABD’de askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahip olduğunu kaydeden Rus diplomat Gavrilov, bu aracın, Moskova'nın 18... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T02:26+0300

2021-12-18T02:26+0300

2021-12-18T02:26+0300

dünya

abd

rusya

açık semalar anlaşması

uydu

konstantin gavrilov

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Viyana’da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, Rusya’nın, ABD ve müttefiklerinin topraklarını izlemek için Açık Semalar Anlaşması’ndan başka bir araca sahip olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.İzvestiya gazetesine röportaj veren Gavrilov, "Bildiğiniz gibi Rusya, Avrupa’da olsun veya Atlantik Okyanusu’nun diğer yakasında olsun, orduların tüm hareketlerini kontrol edebilen uydu grubuna sahip" ifadelerini kullandı.Rusya, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkması üzerine ve anlaşmaya geri dönme çağrılarına yanıt alamayınca anlaşmadan çekilme kararı almıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Haziran’da Açık Semalar Anlaşması’nı fesheden kararı imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210619/nato-rusyanin-acik-semalar-anlasmasindan-cikmasina-uzulduk-1044769524.html

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abd, rusya, açık semalar anlaşması, uydu, konstantin gavrilov