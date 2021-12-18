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https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-avrupa-ve-abddeki-askerlerin-hareketlerini-izleyebilen-uydulara-sahibiz-1051883788.html
Rusya: Avrupa ve ABD'deki askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahibiz
Rusya: Avrupa ve ABD'deki askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahibiz
Rusya'nın Avrupa ülkelerinde ve ABD’de askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahip olduğunu kaydeden Rus diplomat Gavrilov, bu aracın, Moskova'nın 18... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T02:26+0300
2021-12-18T02:26+0300
dünya
abd
rusya
açık semalar anlaşması
uydu
konstantin gavrilov
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Viyana’da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, Rusya’nın, ABD ve müttefiklerinin topraklarını izlemek için Açık Semalar Anlaşması’ndan başka bir araca sahip olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.İzvestiya gazetesine röportaj veren Gavrilov, "Bildiğiniz gibi Rusya, Avrupa’da olsun veya Atlantik Okyanusu’nun diğer yakasında olsun, orduların tüm hareketlerini kontrol edebilen uydu grubuna sahip" ifadelerini kullandı.Rusya, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkması üzerine ve anlaşmaya geri dönme çağrılarına yanıt alamayınca anlaşmadan çekilme kararı almıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Haziran’da Açık Semalar Anlaşması’nı fesheden kararı imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210619/nato-rusyanin-acik-semalar-anlasmasindan-cikmasina-uzulduk-1044769524.html
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abd, rusya, açık semalar anlaşması, uydu, konstantin gavrilov

Rusya: Avrupa ve ABD'deki askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahibiz

02:26 18.12.2021
© AP Photo / Ivan SekretarevABD- Rusya- Bayrak
ABD- Rusya- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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Rusya'nın Avrupa ülkelerinde ve ABD’de askerlerin hareketlerini izleyebilen uydulara sahip olduğunu kaydeden Rus diplomat Gavrilov, bu aracın, Moskova'nın 18 Aralık'ta çıkacağı Açık Semalar Anlaşması'na alternatif olduğunu söyledi.
Viyana’da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, Rusya’nın, ABD ve müttefiklerinin topraklarını izlemek için Açık Semalar Anlaşması’ndan başka bir araca sahip olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.
İzvestiya gazetesine röportaj veren Gavrilov, "Bildiğiniz gibi Rusya, Avrupa’da olsun veya Atlantik Okyanusu’nun diğer yakasında olsun, orduların tüm hareketlerini kontrol edebilen uydu grubuna sahip" ifadelerini kullandı.
Rusya, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkması üzerine ve anlaşmaya geri dönme çağrılarına yanıt alamayınca anlaşmadan çekilme kararı almıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Haziran’da Açık Semalar Anlaşması’nı fesheden kararı imzalamıştı.
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2021
DÜNYA
NATO: Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çıkmasına üzüldük
19 Haziran , 00:10
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