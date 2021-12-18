https://tr.sputniknews.com/20211218/rusya-disisleri-nato-moskovanin-onerdigi-guvenlik-garantilerini-reddedemez-1051900208.html
Rusya Dışişleri: NATO, Moskova’nın önerdiği güvenlik garantilerini reddedemez
Rusya Dışişleri: NATO, Moskova’nın önerdiği güvenlik garantilerini reddedemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun Moskova'nın Batı’dan istediği Avrupa’da güvenlik garantilerini reddetmesinin pek mümkün olmayacağını söyledi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T23:54+0300
2021-12-18T23:54+0300
2021-12-18T23:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerde 'hakikat anına' gelindiğini belirterek, Moskova'nın önerilerinin 'tehlikeli çizgiden uzaklaşmayı' amaçladığını kaydetti.Rus basınına konuşan Gruşko, "NATO ile ilişkilerde ‘hakikat anına’ geldik; tekliflerimizi öyle basitçe reddedemezler. Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin önerilerinin reddedilmesi durumunda, karşı tehdit rejimine geçeceğiz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.'Batının önünde iki yol var'Gruşko, Batının önünde iki yol olduğunu belirterek, ya Rusya’nın Avrupa'daki güvenlik garantilerine ilişkin önerilerini ciddiye alacaklarını ya da askeri-teknik bir alternatifle karşı karşıya kalacaklarını kaydettiRus diplomat, "Vladimir Vladimiroviç'in (Putin) daha önce ne söylediğini hatırlayın: 'Birçok kez uyardık, bizi dinlemediler.' Şimdi dinlesinler, geliştirdiğimiz sistemler hakkında daha önce bir brifing de verildi. Bence şunu anlamaları gerekiyor; önlerinde iki yol var: Masaya koyduğumuz önerileri ciddiye almak ya da askeri-teknik bir alternatifle karşı karşıya kalmak" ifadelerini kullandı.
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abd, rusya, nato, aleksandr gruşko, güvenlik
Rusya Dışişleri: NATO, Moskova’nın önerdiği güvenlik garantilerini reddedemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun Moskova'nın Batı’dan istediği Avrupa’da güvenlik garantilerini reddetmesinin pek mümkün olmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerde 'hakikat anına' gelindiğini belirterek, Moskova'nın önerilerinin 'tehlikeli çizgiden uzaklaşmayı' amaçladığını kaydetti.
Rus basınına konuşan Gruşko, "NATO ile ilişkilerde ‘hakikat anına’ geldik; tekliflerimizi öyle basitçe reddedemezler. Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin önerilerinin reddedilmesi durumunda, karşı tehdit rejimine geçeceğiz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.
'Batının önünde iki yol var'
Gruşko, Batının önünde iki yol olduğunu belirterek, ya Rusya’nın Avrupa'daki güvenlik garantilerine ilişkin önerilerini ciddiye alacaklarını ya da askeri-teknik bir alternatifle karşı karşıya kalacaklarını kaydetti
Rus diplomat, "Vladimir Vladimiroviç'in (Putin) daha önce ne söylediğini hatırlayın: 'Birçok kez uyardık, bizi dinlemediler.' Şimdi dinlesinler, geliştirdiğimiz sistemler hakkında daha önce bir brifing de verildi. Bence şunu anlamaları gerekiyor; önlerinde iki yol var: Masaya koyduğumuz önerileri ciddiye almak ya da askeri-teknik bir alternatifle karşı karşıya kalmak" ifadelerini kullandı.