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Şili'de diktatör Pinochet'in eşi hayatını kaybetti, halk sokaklara çıkıp kutlama yaptı
Şili'de diktatör Pinochet'in eşi hayatını kaybetti, halk sokaklara çıkıp kutlama yaptı
Şili'de darbeci general Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 98 yaşında öldü. Hiriart'ın ölümünden dakikalar sonra Şilililer sokaklara dökülüp kutlama yaptı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T10:51+0300
2021-12-18T10:50+0300
dünya
şili
augusto pinochet
ölüm
kutlama
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Şili'de diktatör Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 98 yaşında yaşamını yitirdi. Hiriart'ın oğlu Marco Antonio, ömrünün son yıllarını tecrit altında geçiren Hiriart'ın Santiago'daki evinde hayata gözlerini yumduğunu kaydetti.98 yaşında hayatını kaybeden Hiriart'ın son zamanlarda solunum sistemi rahatsızlıklarından tedavi gördüğü biliniyordu.Diktatörlük dönemindeki rolü nedeniyle sevilmeyen Hiriart'ın ölüm haberinin ardından Şilililer sokaklara dökülerek kutlama yaptı.2 kez soruşturma geçirdiHaber Global'in haberine göre, Hiriart'ın kocasının iktidara geldiği 1973'ten 2016'ya kadar başkanlığını yaptığı vakfın, cunta döneminde hibe yoluyla kamuya ait çok sayıda araziyi devraldığı ve cunta yönetiminin sona ermesinin ardından da satış ve kira gelirleriyle büyük miktarda varlığa hükmettiği biliniyordu.Eşi Pinochet'in Washington'daki Riggs Bank'daki serveti dolayısıyla 2 kez soruşturma geçiren Hiriart, kendisi ve ailesinin adının karıştığı yolsuzluk davasında da yargılanmıştı.Şili Yüksek Mahkemesi, Hiriart ve ailesi hakkındaki davaları düşürürken, aileye ait 20 gayrimenkul ve 1.6 milyon dolara da el koymuştu.Pinochet ise 2006'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.
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şili, augusto pinochet, ölüm, kutlama

Şili'de diktatör Pinochet'in eşi hayatını kaybetti, halk sokaklara çıkıp kutlama yaptı

10:51 18.12.2021
© REUTERSŞili'de diktatör Pinochet'in eşi hayatını kaybetti, halk sokaklara çıkıp kutlama yaptı
Şili'de diktatör Pinochet'in eşi hayatını kaybetti, halk sokaklara çıkıp kutlama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© REUTERS
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Şili'de darbeci general Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 98 yaşında öldü. Hiriart'ın ölümünden dakikalar sonra Şilililer sokaklara dökülüp kutlama yaptı.
Şili'de diktatör Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 98 yaşında yaşamını yitirdi. Hiriart'ın oğlu Marco Antonio, ömrünün son yıllarını tecrit altında geçiren Hiriart'ın Santiago'daki evinde hayata gözlerini yumduğunu kaydetti.
98 yaşında hayatını kaybeden Hiriart'ın son zamanlarda solunum sistemi rahatsızlıklarından tedavi gördüğü biliniyordu.
Diktatörlük dönemindeki rolü nedeniyle sevilmeyen Hiriart'ın ölüm haberinin ardından Şilililer sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

2 kez soruşturma geçirdi

Haber Global'in haberine göre, Hiriart'ın kocasının iktidara geldiği 1973'ten 2016'ya kadar başkanlığını yaptığı vakfın, cunta döneminde hibe yoluyla kamuya ait çok sayıda araziyi devraldığı ve cunta yönetiminin sona ermesinin ardından da satış ve kira gelirleriyle büyük miktarda varlığa hükmettiği biliniyordu.
Eşi Pinochet'in Washington'daki Riggs Bank'daki serveti dolayısıyla 2 kez soruşturma geçiren Hiriart, kendisi ve ailesinin adının karıştığı yolsuzluk davasında da yargılanmıştı.
Şili Yüksek Mahkemesi, Hiriart ve ailesi hakkındaki davaları düşürürken, aileye ait 20 gayrimenkul ve 1.6 milyon dolara da el koymuştu.
Pinochet ise 2006'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.
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