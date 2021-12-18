Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211218/spacex-uzaya-52-starlink-uydusu-daha-gonderdi-1051891571.html
SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi. SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T15:54+0300
2021-12-18T15:54+0300
2021-12-18T15:53+0300
dünya
spacex
falcon 9
falcon
starlink
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/61/1040656194_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_ebbd2f4b4c68647f2981f19bebe62cd9.jpg
2021 yılının 28. fırlatma işlemi, Californa'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirildi.Bugünkü fırlatma başarılı olursa yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı bin 944'e yükseldi.SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/61/1040656194_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_bbbe167afe2be22d18d7614fdf468ac8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spacex, falcon 9, falcon, starlink
SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi. SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.
2021 yılının 28. fırlatma işlemi, Californa'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirildi.
Bugünkü fırlatma başarılı olursa yörüngedeki
toplam Starlink uydu sayısı bin 944'e yükseldi.
SpaceX, Starlink uydu ağıyla
dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.