https://tr.sputniknews.com/20211218/stoltenberg-rusyayla-diyalog-ukraynanin-endiselerini-de-dikkate-almali-1051883025.html
Stoltenberg: Rusya'yla diyalog Ukrayna'nın endişelerini de dikkate almalı
Stoltenberg: Rusya'yla diyalog Ukrayna'nın endişelerini de dikkate almalı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'dan güvenlik garantilerine ilişkin öneriler aldıklarını doğrulayarak, tüm görüşmelerde Ukrayna'nın görüşünü de dikkate... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T01:11+0300
2021-12-18T01:11+0300
2021-12-18T01:11+0300
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rusya
nato
jens stoltenberg
diyalog
görüşme
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bulgaristan Başbakanı Stefan Yanev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Stoltenberh, "Rusya ile her türlü diyaloğun, bu ülkenin eylemlerinden dolayı NATO’nun duyduğu endişeleri de içermesi, Avrupa güvenliğinin temel ilkelerine ve belgelerine dayanması ve NATO’nun, Ukrayna gibi Avrupalı ortaklarıyla istişareleri eşliğinde gerçekleşmesi gerekeceğini açıkça belirtiyoruz" dedi.Stoltenberg, NATO’nun Rusya’yla güveni güçlendirme konusu üzerinde çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve müttefikleriyle NATO’nun doğuya genişlemesini durduracak net uluslararası hukuk anlaşmanın geliştirilmesi gerektiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-nato-1997-sinirlarina-donsun-gorusmelere-yarin-dahi-baslamaya-haziriz-1051867350.html
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rusya, nato, jens stoltenberg, diyalog, görüşme
Stoltenberg: Rusya'yla diyalog Ukrayna'nın endişelerini de dikkate almalı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'dan güvenlik garantilerine ilişkin öneriler aldıklarını doğrulayarak, tüm görüşmelerde Ukrayna'nın görüşünü de dikkate alacaklarını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bulgaristan Başbakanı Stefan Yanev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Stoltenberh, "Rusya ile her türlü diyaloğun, bu ülkenin eylemlerinden dolayı NATO’nun duyduğu endişeleri de içermesi, Avrupa güvenliğinin temel ilkelerine ve belgelerine dayanması ve NATO’nun, Ukrayna gibi Avrupalı ortaklarıyla istişareleri eşliğinde gerçekleşmesi gerekeceğini açıkça belirtiyoruz" dedi.
Stoltenberg, NATO’nun Rusya’yla güveni güçlendirme konusu üzerinde çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve müttefikleriyle NATO’nun doğuya genişlemesini durduracak net uluslararası hukuk anlaşmanın geliştirilmesi gerektiğini söylemişti.